Сделай паузу и подними себе настроение: анекдоты 23 июня

- Этим моющим средством я вымыла целую гору посуды.
- А с "Фейри" ты бы вымыла в два раза больше!
- Я что, дура - мыть в два раза больше?!.
- Какое твое коронное блюдо?
- Ну, я неплохо ставлю чайник!
На соревнованиях по плаванию электрик Сидоров замкнул тройку лидеров.
Жена озадачила - сказала, что бывают такие дни, когда ничего, ну вообще ничего делать неохота.
А что, бывают еще какие-то другие дни?!
Мужик спрашивает соседа:
- Вы что, собаку завели?
- Да нет, с ней так много возни. Когда ночью слышны подозрительные звуки, мы лаем сами.