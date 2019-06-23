Всплеск эмоций и шквал позитива: утренние анекдоты 23 июня

Во время сегодняшней прогулки мой синяк под глазом набрал более 2000 просмотров...
"Взрослые не матерятся при детях, дети не матерятся при взрослых".
Забавная игра общества приличных людей!
Две продавщицы в элитном продуктовом магазине.
- Не могу все время улыбаться клиентам. Как это у тебя так получается - целый день искренне улыбаться, видя посетителей?
- Я не улыбаюсь, а подсмеиваюсь над дурачками, которые тухлую семгу покупают по 200 гривен за кило.
Если жена мелкая, то она не пила, а лобзик.