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Всплеск эмоций и шквал позитива: утренние анекдоты 23 июня

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Всплеск эмоций и шквал позитива: утренние анекдоты 23 июня
05:56 Сегодня Телеграф

Смешные анекдоты, которые подарят вам хорошее настроение.

  • 1

    Во время сегодняшней прогулки мой синяк под глазом набрал более 2000 просмотров...

  • 2

    "Взрослые не матерятся при детях, дети не матерятся при взрослых". 

    Забавная игра общества приличных людей!

  • 3

    Две продавщицы в элитном продуктовом магазине.

    - Не могу все время улыбаться клиентам. Как это у тебя так получается - целый день искренне улыбаться, видя посетителей?

    - Я не улыбаюсь, а подсмеиваюсь над дурачками, которые тухлую семгу покупают по 200 гривен за кило.

  • 4

    Если жена мелкая, то она не пила, а лобзик.

Да будет смех: уморительные анекдоты на вечер 22 июня

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