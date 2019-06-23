Для хорошего настроения: вечерние анекдоты 23 июня

- Пьянка - причина всех неудач. Вы выпиваете бутылку виски, идете домой, жена устраивает скандал, вы хватаетесь за кольт - и по пьянке обязательно промажете.

В маленьком городке на Диком Западе пастор читает проповедь:

Как прическу новую сделала, так он не заметил. А как бампер на машине поцарапала, так он в одних трусах на мороз встречать меня выбежал!

3

Странные люди эти родители: сначала накажут, поругают, а потом с гордостью рассказывают друзьям:

- Мой-то вчера что учудил! Додумался ведь...

Параллельная парковка - это когда ты запарковался и тебе совершенно параллельно, куда встанут остальные.