Скачать
Воскресенье, 23.06.2019
В Минрегионе рассказали, что Украина готова к зиме на 30%
В Минрегионе рассказали, что Украина готова к зиме на 30%
Князев распорядился отстранить четверых руководителей НПУ в Винницкой области
Князев распорядился отстранить четверых руководителей НПУ в Винницкой области
Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)
Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)
Елизавета II на королевских скачках: образ Ее Величества
Елизавета II на королевских скачках: образ Ее Величества

Для хорошего настроения: вечерние анекдоты 23 июня

Смотрите фото (5)
Для хорошего настроения: вечерние анекдоты 23 июня
17:17 Сегодня Телеграф

Закончи выходной день на позитивной ноте!

  • 1

    В маленьком городке на Диком Западе пастор читает проповедь:

    - Пьянка - причина всех неудач. Вы выпиваете бутылку виски, идете домой, жена устраивает скандал, вы хватаетесь за кольт - и по пьянке обязательно промажете.

  • 2

    Как прическу новую сделала, так он не заметил. А как бампер на машине поцарапала, так он в одних трусах на мороз встречать меня выбежал!

  • 3

    Странные люди эти родители: сначала накажут, поругают, а потом с гордостью рассказывают друзьям:

    - Мой-то вчера что учудил! Додумался ведь...

    Параллельная парковка - это когда ты запарковался и тебе совершенно параллельно, куда встанут остальные.

  • 4

    - Как тактично сказать женщине, что она весит 105 кг?

    - Скажите, что она весит 525 тысяч каратов!

Сделай паузу и подними себе настроение: анекдоты 23 июня

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Анекдоты, Веселые анекдоты, 23 июня, Вечерние анекдоты, Хохот, Смешные шутки, Анекдоты на вечер, анекдоты на вечер 23 июня, Вечерние анекдоты 23 июня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Илон Маск: Мировое население стремительно движется к своему коллапсу
02 Приметы и обряды на 23 июня - Тимофеев день
03 Выборы в Раду: На Киевщине в избирательном округе - навала "двойников"
04 Кличко рассказал, о чем говорил с Зеленским после его инаугурации
05 Прогноз погоды на неделю: 30-градусная жара не покинет Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Грозы, град и шквалы: в ГСЧС сообщили, где ухудшится погода
Грозы, град и шквалы: в ГСЧС сообщили, где ухудшится погода
Филарет попросил защиты у Авакова
Филарет попросил защиты у Авакова
США ввели санкции против пяти китайских компаний
США ввели санкции против пяти китайских компаний
Странный наряд: Кейт Бекинсейл шокировала поклонников странным образом
Странный наряд: Кейт Бекинсейл шокировала поклонников странным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь