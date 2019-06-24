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Понедельник, 24.06.2019
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Чтобы смех не прекращался: анекдоты 24 июня

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Чтобы смех не прекращался: анекдоты 24 июня
12:00 Сегодня Телеграф

Сделай паузу и подними себе настроение!

  • 1

    - Мужики, кто-нибудь разбирается в растениях? Я герань залил, что делать?

    - И что, сильно?

    - Соседи снизу сказали, сильно.

  • 2

    Зашел в метро, стоит девушка беременная, месяцев 8 - 9. Милостыню просит! Жалко ее стало, уже года два стоит, никак родить не может...

  • 3

    Шизофреник Вадим за обедом успел поругаться с четырьмя пельменями.

    Зритель в кинотеатре обращается к сидящему впереди человеку с собакой:

    - Сэр, у вас потрясающе умная собака. Она так живо и адекватно реагирует на происходящее на экране.

    - Сам удивляюсь. Книга ей совершенно не понравилась.

  • 4

    - Дайте мне, пожалуйста, два билета на места для поцелуев!

    - Молодой человек, у нас фильм ужасов!

    - Ничего, я со страшненькой!

Начните свой день с порции отборного юмора: анекдоты на утро 24 июня

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