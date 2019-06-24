Чтобы смех не прекращался: анекдоты 24 июня

- И что, сильно?

- Мужики, кто-нибудь разбирается в растениях? Я герань залил, что делать?

Зашел в метро, стоит девушка беременная, месяцев 8 - 9. Милостыню просит! Жалко ее стало, уже года два стоит, никак родить не может...

3

Шизофреник Вадим за обедом успел поругаться с четырьмя пельменями.

Зритель в кинотеатре обращается к сидящему впереди человеку с собакой:

- Сэр, у вас потрясающе умная собака. Она так живо и адекватно реагирует на происходящее на экране.

- Сам удивляюсь. Книга ей совершенно не понравилась.