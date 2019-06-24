Чтобы смех не прекращался: анекдоты 24 июня

- Мужики, кто-нибудь разбирается в растениях? Я герань залил, что делать?
- И что, сильно?
- Соседи снизу сказали, сильно.
Зашел в метро, стоит девушка беременная, месяцев 8 - 9. Милостыню просит! Жалко ее стало, уже года два стоит, никак родить не может...
Шизофреник Вадим за обедом успел поругаться с четырьмя пельменями.
Зритель в кинотеатре обращается к сидящему впереди человеку с собакой:
- Сэр, у вас потрясающе умная собака. Она так живо и адекватно реагирует на происходящее на экране.
- Сам удивляюсь. Книга ей совершенно не понравилась.
- Дайте мне, пожалуйста, два билета на места для поцелуев!
- Молодой человек, у нас фильм ужасов!
- Ничего, я со страшненькой!