Не смейте унывать: анекдоты на день 25 июня

- Нет, Карлсон, полетай еще, очень уж жарко сегодня...

Карлсон уже два часа летал по комнате и кричал:

Я не ищу идеалов - просто нужно, чтобы человек меня понимал и мыл посуду!

3

Сантехник Василий кладет трубы по фэн-шую.

Хотя нет! Не так! Сантехнику Василию по фэн-шую, как он кладет трубы.

Подруга решила поговорить о нашем будущем. Я полчаса распинался про телепортацию, лазеры и силовые поля.

Как позже выяснилось, я не очень понял вопрос...