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Вторник, 25.06.2019
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Не смейте унывать: анекдоты на день 25 июня

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Не смейте унывать: анекдоты на день 25 июня
12:00 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот вторник.

  • 1

    Карлсон уже два часа летал по комнате и кричал:

    - Малыш, уведи немедленно собаку или открой окно!

    - Нет, Карлсон, полетай еще, очень уж жарко сегодня...

  • 2

    Я не ищу идеалов - просто нужно, чтобы человек меня понимал и мыл посуду!

  • 3

    Сантехник Василий кладет трубы по фэн-шую.

    Хотя нет! Не так! Сантехнику Василию по фэн-шую, как он кладет трубы.

    Подруга решила поговорить о нашем будущем. Я полчаса распинался про телепортацию, лазеры и силовые поля.

    Как позже выяснилось, я не очень понял вопрос...

  • 4

    После появления мобильников отдохнуть от жены стало еще сложнее.

Шутка-минутка: смешные утренние анекдоты 25 июня

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