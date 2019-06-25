Не смейте унывать: анекдоты на день 25 июня

Карлсон уже два часа летал по комнате и кричал:
- Малыш, уведи немедленно собаку или открой окно!
- Нет, Карлсон, полетай еще, очень уж жарко сегодня...
Я не ищу идеалов - просто нужно, чтобы человек меня понимал и мыл посуду!
Сантехник Василий кладет трубы по фэн-шую.
Хотя нет! Не так! Сантехнику Василию по фэн-шую, как он кладет трубы.
Подруга решила поговорить о нашем будущем. Я полчаса распинался про телепортацию, лазеры и силовые поля.
Как позже выяснилось, я не очень понял вопрос...
После появления мобильников отдохнуть от жены стало еще сложнее.