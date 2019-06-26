Самые веселые и уморительные вечерние анекдоты на 26 июня

Поймал золотую рыбку, загадал, чтобы у меня всегда было много денег. Теперь вот работаю инкассатором, жаль только, зарплата маленькая.
Продавщицы ларьков, когда идут домой с работы, некоторое время пугаются, видя людей целиком.
Теперь в магазине, глядя на состав продукта, уже и не поймешь, в каком ты отделе: продуктовом или бытовой химии.
В Одессе:
- Фима! Вы слышали новость? Рабиновича ограбили! Вынесли из квартиры все!
- Так он им все и отдал!..
- Его раскаленным утюгом пытали!
- Шо вы говорите?! Так ему еще и за свет намотало?
Женская логика:
- Опоздал и даже не извинился!
- Ну извини, дорогая.
- Да пошел ты со своими извинениями!