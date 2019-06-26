Скачать
Среда, 26.06.2019
ЦИК провела жеребьевку: порядковые номера партий в бюллетене
ЦИК провела жеребьевку: порядковые номера партий в бюллетене
Правительство вводит ограничение предельной стоимости тепла
Правительство вводит ограничение предельной стоимости тепла
Стаховский не сумел преодолеть квалификацию на Уимблдон-2019
Стаховский не сумел преодолеть квалификацию на Уимблдон-2019
"Уловка света": 17 сентября выйдет последняя книга Стэна Ли
"Уловка света": 17 сентября выйдет последняя книга Стэна Ли

Самые веселые и уморительные вечерние анекдоты на 26 июня

Смотрите фото (5)
Самые веселые и уморительные вечерние анекдоты на 26 июня
17:25 Сегодня Телеграф

Сегодня вечером у вас есть возможность зарядиться дозой позитива после тяжелого рабочего дня.

  • 1

    Поймал золотую рыбку, загадал, чтобы у меня всегда было много денег. Теперь вот работаю инкассатором, жаль только, зарплата маленькая. 

  • 2

    Продавщицы ларьков, когда идут домой с работы, некоторое время пугаются, видя людей целиком.

  • 3

    Теперь в магазине, глядя на состав продукта, уже и не поймешь, в каком ты отделе: продуктовом или бытовой химии.

    В Одессе:

    - Фима! Вы слышали новость? Рабиновича ограбили! Вынесли из квартиры все!

    - Так он им все и отдал!..

    - Его раскаленным утюгом пытали!

    - Шо вы говорите?! Так ему еще и за свет намотало?

  • 4

    Женская логика:

    - Опоздал и даже не извинился!

    - Ну извини, дорогая.

    - Да пошел ты со своими извинениями!

Проведите день с улыбкой: убойные анекдоты 26 июня

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Позитив, Курьез, Радость, Веселье, Умора, Прикол, 26 июня, Казус, Анекдоты, Вечерние анекдоты, Анекдоты на вечер, Анекдоты 26 июня, Анекдоты на вечер 26 июня, Вечерние анекдоты 26 июня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новая ведущая 10 сезона шоу "Х-фактор": кто заменит Оксану Марченко
02 Итальянская свадьба Алины Гросу: сколько потрачено
03 Прогноз погоды на 26 июня: жара до +32°, солнечно и сухо
04 Оригинальные СМС поздравление с днем рождения на 26 июня
05 Гройсман: Пенсия с 1 июля будет не меньше 2 тысяч гривен
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Проведение парламентских выборов обойдется Украине в 2 млрд грн
Проведение выборов обойдется Украине в 2 млрд грн
Гройсман заявил о готовности Украины расширить сотрудничество с США
Гройсман: Украина и США расширяют сотрудничество
Зеленский: С 2020 года ВСУ начнут переход на стандарты НАТО
С 2020 года ВСУ начнут переход на стандарты НАТО
Главные героины ситкома &quot;Друзья&quot; опубликовали новое совместное фото
Главные героины ситкома "Друзья" опубликовали новое совместное фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь