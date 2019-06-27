Утренний луч позитива: анекдоты на утро 27 июня

- А почему вы не замужем?
- Понимаете, я хочу, чтобы он был особенный. Чтобы его интересовало не мое тело или мои деньги, связи, а интересовала моя душа!
- Вы хотите замуж за дьявола?
Вовочка:
- Мама, все в школе говорят, что я врун!
- Вовочка, да ты ведь даже в школу не ходишь!
- Ты кем работаешь?
- Телохранителем.
- Круто! А где?
- В телохранилище.
- Опаньки! Соседи купили ружье! Похоже, пора с караоке завязывать...
Чтобы утром вовремя вставать, ставить будильник надо не на час раньше, а на шкаф.