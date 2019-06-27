Утренний луч позитива: анекдоты на утро 27 июня

1 - А почему вы не замужем? - Понимаете, я хочу, чтобы он был особенный. Чтобы его интересовало не мое тело или мои деньги, связи, а интересовала моя душа! - Вы хотите замуж за дьявола?

2 Вовочка: - Мама, все в школе говорят, что я врун! - Вовочка, да ты ведь даже в школу не ходишь!

3 - Ты кем работаешь? - Телохранителем. - Круто! А где? - В телохранилище. - Опаньки! Соседи купили ружье! Похоже, пора с караоке завязывать...