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Четверг, 27.06.2019
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Утренний луч позитива: анекдоты на утро 27 июня

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Утренний луч позитива: анекдоты на утро 27 июня
05:55 Сегодня Телеграф

Прикольная подборка смешных анекдотов.

  • 1

     

    - А почему вы не замужем?

    - Понимаете, я хочу, чтобы он был особенный. Чтобы его интересовало не мое тело или мои деньги, связи, а интересовала моя душа!

    - Вы хотите замуж за дьявола?

  • 2

    Вовочка:

    - Мама, все в школе говорят, что я врун!

    - Вовочка, да ты ведь даже в школу не ходишь!

  • 3

    - Ты кем работаешь?

    - Телохранителем.

    - Круто! А где?

    - В телохранилище.

    - Опаньки! Соседи купили ружье! Похоже, пора с караоке завязывать...

  • 4

    Чтобы утром вовремя вставать, ставить будильник надо не на час раньше, а на шкаф.

Самые веселые и уморительные вечерние анекдоты на 26 июня 

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