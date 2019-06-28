Проведите время с позитивом: анекдоты 28 июня

Отбивные получились просто изумительные... И все это благодаря мужу, который взбесил меня с утра...

2

- Забудь все, чему тебя учили в институте! Здесь тебе это не пригодится.

- Я не учился в институте.

- Тогда вы нам не подходите: нам нужны специалисты только с высшим образованием.