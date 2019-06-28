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Проведите время с позитивом: анекдоты 28 июня

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Проведите время с позитивом: анекдоты 28 июня
12:00 Сегодня Телеграф

Убойные анекдоты, которые не дадут вам скучать.

  • 1

    Отбивные получились просто изумительные... И все это благодаря мужу, который взбесил меня с утра...

  • 2

    - Забудь все, чему тебя учили в институте! Здесь тебе это не пригодится.

    - Я не учился в институте.

    - Тогда вы нам не подходите: нам нужны специалисты только с высшим образованием.

  • 3

    - Что такое вечеринка?

    - Как утренник, только ты не зайчик, а свинья.

    В нашем доме глава семьи - жена, так уж истерически сложилось.

  • 4

    Безработица - это когда идешь, смотришь на деревья и думаешь: как же все-таки красиво осенью!

Проснись и смейся до слез: смешные анекдоты на утро 28 июня

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