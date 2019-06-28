Проведите время с позитивом: анекдоты 28 июня

Отбивные получились просто изумительные... И все это благодаря мужу, который взбесил меня с утра...
- Забудь все, чему тебя учили в институте! Здесь тебе это не пригодится.
- Я не учился в институте.
- Тогда вы нам не подходите: нам нужны специалисты только с высшим образованием.
- Что такое вечеринка?
- Как утренник, только ты не зайчик, а свинья.
В нашем доме глава семьи - жена, так уж истерически сложилось.
Безработица - это когда идешь, смотришь на деревья и думаешь: как же все-таки красиво осенью!