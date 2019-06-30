Праздничное веселое настроение: утренние анекдоты 30 июня

Табличка на калитке:
"Осторожно! Собака не злая, но принципиальная!"
На свадьбе дружки украли невесту...
У жениха затеплилась надежда!
- Я счастливый человек! Утром мне хочется на работу, а вечером - домой. И не важно, что у меня нет ни того, ни другого.
- Сегодня хотела выброситься из окна, но потом подумала, что приличные женщины на улице не валяются, и решила ограничиться истерикой!
- Я вообще-то женщина добрая. Сегодня утром, например, одному нищему сто гривен дала.
- Ничего себе! Сто гривен?! Интересно, что твой муж на это сказал?
- А что он мог сказать? Сто гривен - не деньги. Но поблагодарил, конечно.