Праздничное веселое настроение: утренние анекдоты 30 июня

3

- Я счастливый человек! Утром мне хочется на работу, а вечером - домой. И не важно, что у меня нет ни того, ни другого.

- Сегодня хотела выброситься из окна, но потом подумала, что приличные женщины на улице не валяются, и решила ограничиться истерикой!