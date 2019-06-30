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Праздничное веселое настроение: утренние анекдоты 30 июня

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Праздничное веселое настроение: утренние анекдоты 30 июня
05:54 Сегодня Телеграф

Чтобы день был на позитиве, утро стоит начинать с анекдотов.

  • 1

    Табличка на калитке:

    "Осторожно! Собака не злая, но принципиальная!"

  • 2

    На свадьбе дружки украли невесту...

    У жениха затеплилась надежда!

  • 3

    - Я счастливый человек! Утром мне хочется на работу, а вечером - домой. И не важно, что у меня нет ни того, ни другого.

    - Сегодня хотела выброситься из окна, но потом подумала, что приличные женщины на улице не валяются, и решила ограничиться истерикой!

  • 4

    - Я вообще-то женщина добрая. Сегодня утром, например, одному нищему сто гривен дала.

    - Ничего себе! Сто гривен?! Интересно, что твой муж на это сказал?

    - А что он мог сказать? Сто гривен - не деньги. Но поблагодарил, конечно.

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