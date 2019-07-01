Начинаем день весело: утренние анекдоты 1 июля

1

Пьяный мужик вываливается из бара и начинает водить руками по крышам припаркованных машин. Один прохожий увидел и говорит:

- Так ты свою машину не найдешь! На крыше номеров нет и марка не стоит.

- Отвали! На моей - мигалка.