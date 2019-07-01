Начинаем день весело: утренние анекдоты 1 июля

Пьяный мужик вываливается из бара и начинает водить руками по крышам припаркованных машин. Один прохожий увидел и говорит:
- Так ты свою машину не найдешь! На крыше номеров нет и марка не стоит.
- Отвали! На моей - мигалка.
Одесский дворик.
- Семочка, иди кушать!
- Я уже покушал у Павлика!
- Ой! Это не сын, а золото!
Подруга спрашивает у блондинки:
- Зачем ты зимой носишь очки от солнца?
- Ничего ты не понимаешь! Это очки не от солнца, это очки от Prada!
Сарказм возник в ходе эволюции, чтобы дать возможность умным людям выжить в обществе идиотов!
Уважаемые соседи! Ну сколько раз вам повторять: не включайте музыку в 14 часов утра! Ну имейте совесть! Люди-то спят!