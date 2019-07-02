Смешные анекдоты после насыщенного дня: вечерние анекдоты 2 июля

Свадьба была тихой. В ресторане был бесплатный Wi-Fi.
Две коровы разговаривают:
- Знаешь, мне кажется, что они нас кормят только для того, чтобы пить наше молоко, а потом убить и съесть...
- Да брось ты свою дурацкую теорию заговора! А то над тобой все стадо смеяться будет.
Мужик у сексопатолога:
- Доктор, у меня проблема: я предпочитаю женщин значительно старше себя...
- Ну, это не проблема, а вам сколько?
- Девяносто два...
С изобретением виагры на пенсии стало не так скучно.
В магазине:
- Извините, у нас нет сдачи. Возьмите вот пять жвачек с Микки-Маусом.
- Я вам ребенок, что ли?! Дайте с Терминатором...