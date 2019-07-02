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Смешные анекдоты после насыщенного дня: вечерние анекдоты 2 июля

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Смешные анекдоты после насыщенного дня: вечерние анекдоты 2 июля
17:21 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты помогут сделать ваш вечер хорошим и позитивным.

  • 1

    Свадьба была тихой. В ресторане был бесплатный Wi-Fi.

  • 2

    Две коровы разговаривают:

    - Знаешь, мне кажется, что они нас кормят только для того, чтобы пить наше молоко, а потом убить и съесть...

    - Да брось ты свою дурацкую теорию заговора! А то над тобой все стадо смеяться будет.

  • 3

    Мужик у сексопатолога:

    - Доктор, у меня проблема: я предпочитаю женщин значительно старше себя...

    - Ну, это не проблема, а вам сколько?

    - Девяносто два...

    С изобретением виагры на пенсии стало не так скучно.

  • 4

    В магазине:

    - Извините, у нас нет сдачи. Возьмите вот пять жвачек с Микки-Маусом.

    - Я вам ребенок, что ли?! Дайте с Терминатором...

Удели минутку для шутки: убойные анекдоты на 2 июля

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