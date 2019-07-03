Отвлекись и улыбнись: вечерние анекдоты 3 июля

Чем больше денег, тем больше проблем. Но это совсем не означает, что если у вас много проблем, то у вас - куча денег.

И все-таки комар - странное существо... Знает, что прибьют или отравят, - нет, надо все равно переться на 12-й этаж и пищать над ухом...

3

- Заполняю тут вашу глупую анкету, и там пункт "Ваш IQ". Что за фигня? Где его выдают?

- О, не стоит беспокоиться. Вы смело можете ставить прочерк.

Женщин придумали китайцы:

1. Кричащая упаковка.

2. Срок действия гораздо меньше, указанного производителем.

3. Регулярно глючит.