Отвлекись и улыбнись: вечерние анекдоты 3 июля

Чем больше денег, тем больше проблем. Но это совсем не означает, что если у вас много проблем, то у вас - куча денег.
И все-таки комар - странное существо... Знает, что прибьют или отравят, - нет, надо все равно переться на 12-й этаж и пищать над ухом...
- Заполняю тут вашу глупую анкету, и там пункт "Ваш IQ". Что за фигня? Где его выдают?
- О, не стоит беспокоиться. Вы смело можете ставить прочерк.
Женщин придумали китайцы:
1. Кричащая упаковка.
2. Срок действия гораздо меньше, указанного производителем.
3. Регулярно глючит.
Приходится засыпать, когда спать не хочешь, чтобы встать, когда не хочешь, чтобы успеть туда, где быть не хочешь.