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Среда, 03.07.2019
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Отвлекись и улыбнись: вечерние анекдоты 3 июля

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Отвлекись и улыбнись: вечерние анекдоты 3 июля
17:01 Сегодня Телеграф

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  • 1

    Чем больше денег, тем больше проблем. Но это совсем не означает, что если у вас много проблем, то у вас - куча денег.

  • 2

    И все-таки комар - странное существо... Знает, что прибьют или отравят, - нет, надо все равно переться на 12-й этаж и пищать над ухом...

  • 3

    - Заполняю тут вашу глупую анкету, и там пункт "Ваш IQ". Что за фигня? Где его выдают?

    - О, не стоит беспокоиться. Вы смело можете ставить прочерк.

    Женщин придумали китайцы:

    1. Кричащая упаковка.

    2. Срок действия гораздо меньше, указанного производителем.

    3. Регулярно глючит.

  • 4

    Приходится засыпать, когда спать не хочешь, чтобы встать, когда не хочешь, чтобы успеть туда, где быть не хочешь.

Хорошее настроение гарантировано: уморительные анекдоты 3 июля

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