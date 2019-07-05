Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 5 июля

1 Один блогер открыл MacBook, отхлебнул любимого кофейку Starbucks, включил фоном музыку Nirvana и сел писать пост о тупых америкосах…

2 Гардероб для женщины - это лекарство. А на здоровье экономить нельзя!

3 Черный кот, перебежавший вам дорогу, означает, что животное куда-то торопится. - Извините, могу я запатентовать машину времени? - Простите, но она запатентована 11 июля 1998 года. - Эх, эээ... а... простите, вы работаете 10 июля 1998-го?