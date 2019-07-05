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Пятница, 05.07.2019
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Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 5 июля

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Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 5 июля
06:00 Сегодня Телеграф

Пускай твое утро будет наполнено позитивной энергетикой.

  • 1

    Один блогер открыл MacBook, отхлебнул любимого кофейку Starbucks, включил фоном музыку Nirvana и сел писать пост о тупых америкосах…

  • 2

    Гардероб для женщины - это лекарство. А на здоровье экономить нельзя!

  • 3

    Черный кот, перебежавший вам дорогу, означает, что животное куда-то торопится.

    - Извините, могу я запатентовать машину времени?

    - Простите, но она запатентована 11 июля 1998 года.

    - Эх, эээ... а... простите, вы работаете 10 июля 1998-го?

  • 4

    Объявление:

    "Крупной фирме требуется программист. Знание компьютера приветствуется".

Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 4 июля

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