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Всплеск позитива: вечерние анекдоты 8 июля

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Всплеск позитива: вечерние анекдоты 8 июля
17:17 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Девяносто процентов женской красоты состоит из мужского воображения.

  • 2

    "Евровидение" - конкурс, на котором два с лишним десятка стран представляют каждая свою версию албанского английского.

  • 3

    На телефонные звонки с просьбой позвать кого-то из родителей в их отсутствие мальчик, сын папы-адвоката и мамы-судмедэксперта, отвечал:

    - Их нет дома.

    - А где они?

    - Папа - в тюрьме, мама - в морге.

    Успешная карьера - это когда вы спешите на работу, в то время как все остальные отправляются на шашлыки.

  • 4

    - Мне из ГАИ прислали фотографию с камеры, которая засекла, как я превышаю скорость. Отослал им видео, как я оплачиваю штраф гаишнику наличными.

Заряди свой день смехом: смешные анекдоты на 8 июля

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