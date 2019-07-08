Всплеск позитива: вечерние анекдоты 8 июля

Девяносто процентов женской красоты состоит из мужского воображения.
"Евровидение" - конкурс, на котором два с лишним десятка стран представляют каждая свою версию албанского английского.
На телефонные звонки с просьбой позвать кого-то из родителей в их отсутствие мальчик, сын папы-адвоката и мамы-судмедэксперта, отвечал:
- Их нет дома.
- А где они?
- Папа - в тюрьме, мама - в морге.
Успешная карьера - это когда вы спешите на работу, в то время как все остальные отправляются на шашлыки.
- Мне из ГАИ прислали фотографию с камеры, которая засекла, как я превышаю скорость. Отослал им видео, как я оплачиваю штраф гаишнику наличными.