Всплеск позитива: вечерние анекдоты 8 июля

Девяносто процентов женской красоты состоит из мужского воображения.

"Евровидение" - конкурс, на котором два с лишним десятка стран представляют каждая свою версию албанского английского.

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На телефонные звонки с просьбой позвать кого-то из родителей в их отсутствие мальчик, сын папы-адвоката и мамы-судмедэксперта, отвечал:

- Их нет дома.

- А где они?

- Папа - в тюрьме, мама - в морге.

Успешная карьера - это когда вы спешите на работу, в то время как все остальные отправляются на шашлыки.