Пускай смех не прекращается: утренние анекдоты 9 июля

- Вообще-то мой муж по знаку зодиака Скорпион. А Козерогом уже я его сделала!

3

Иду я как-то вечером по улице. Впереди идет девушка. Она пошла быстрее. Я тоже. Она побежала. И я побежал. Она закричала. Я тоже заорал. Я даже не понял, от кого мы убегали!

Не брать трубку, когда звонит мама, нельзя. Ведь после третьего звонка я автоматически считаюсь пропавшим без вести и лежу с перерезанным горлом в канаве.