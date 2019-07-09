Пускай смех не прекращается: утренние анекдоты 9 июля

Выпивший ведущий "Метео-ТВ" всего лишь одним словом сумел сообщить телезрителям, какая плохая погода будет завтра.
Женщина рассказывает подругам:
- Вообще-то мой муж по знаку зодиака Скорпион. А Козерогом уже я его сделала!
Иду я как-то вечером по улице. Впереди идет девушка. Она пошла быстрее. Я тоже. Она побежала. И я побежал. Она закричала. Я тоже заорал. Я даже не понял, от кого мы убегали!
Не брать трубку, когда звонит мама, нельзя. Ведь после третьего звонка я автоматически считаюсь пропавшим без вести и лежу с перерезанным горлом в канаве.
Женщина должна быть как мед! С одной стороны - мягкая и сладкая!
А с другой - влип, так влип!