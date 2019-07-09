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Пускай смех не прекращается: утренние анекдоты 9 июля

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Пускай смех не прекращается: утренние анекдоты 9 июля
05:55 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты, которые не дадут вам грустить этим утром.

  • 1

    Выпивший ведущий "Метео-ТВ" всего лишь одним словом сумел сообщить телезрителям, какая плохая погода будет завтра.

  • 2

    Женщина рассказывает подругам:

    - Вообще-то мой муж по знаку зодиака Скорпион. А Козерогом уже я его сделала!

  • 3

    Иду я как-то вечером по улице. Впереди идет девушка. Она пошла быстрее. Я тоже. Она побежала. И я побежал. Она закричала. Я тоже заорал. Я даже не понял, от кого мы убегали!

    Не брать трубку, когда звонит мама, нельзя. Ведь после третьего звонка я автоматически считаюсь пропавшим без вести и лежу с перерезанным горлом в канаве.

  • 4

    Женщина должна быть как мед! С одной стороны - мягкая и сладкая!

    А с другой - влип, так влип!

Всплеск позитива: вечерние анекдоты 8 июля

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