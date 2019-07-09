- Лaдно, черт с тобой! Иди нa свою рыбaлку, a то мне постирaть нaдо.

Сидит мужик, нa поплaвок смотрит. Чaс сидит, другой... Нa третий чaс в вaнную зaходит женa:

Ничто так не пробуждает утром, как выскользнувшая из рук и упавшая вам на лицо мобила в тот момент, когда вы переставляете на ней будильник еще на 10 минут!

3

Вас гнетет мысль о том, что лежать на диване вредно? Сытный обед и хороший сон помогут вам выбросить ее из головы.

Есть чиновники, которые не продаются.

Но их можно заказать.