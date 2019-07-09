Сидит мужик, нa поплaвок смотрит. Чaс сидит, другой... Нa третий чaс в вaнную зaходит женa:
- Лaдно, черт с тобой! Иди нa свою рыбaлку, a то мне постирaть нaдо.
Ничто так не пробуждает утром, как выскользнувшая из рук и упавшая вам на лицо мобила в тот момент, когда вы переставляете на ней будильник еще на 10 минут!
Вас гнетет мысль о том, что лежать на диване вредно? Сытный обед и хороший сон помогут вам выбросить ее из головы.
Есть чиновники, которые не продаются.
Но их можно заказать.
- Ваш английский завтрак, милорд.
- Так: бекон, яичница, фасоль... а где тост?
- Ваше здоровье, милорд!