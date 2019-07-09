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Сделай паузу и подними себе настроение: анекдоты 9 июля

Смотрите фото (5)
Сделай паузу и подними себе настроение: анекдоты 9 июля
12:21 Сегодня Телеграф

Новые уморительные анекдоты, которые заставят вас засмеяться.

  • 1

    Сидит мужик, нa поплaвок смотрит. Чaс сидит, другой... Нa третий чaс в вaнную зaходит женa:

    - Лaдно, черт с тобой! Иди нa свою рыбaлку, a то мне постирaть нaдо.

  • 2

    Ничто так не пробуждает утром, как выскользнувшая из рук и упавшая вам на лицо мобила в тот момент, когда вы переставляете на ней будильник еще на 10 минут!

  • 3

    Вас гнетет мысль о том, что лежать на диване вредно? Сытный обед и хороший сон помогут вам выбросить ее из головы.

    Есть чиновники, которые не продаются.

    Но их можно заказать.

  • 4

    - Ваш английский завтрак, милорд.

    - Так: бекон, яичница, фасоль... а где тост?

    - Ваше здоровье, милорд!

 Пускай смех не прекращается: утренние анекдоты 9 июля

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