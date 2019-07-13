Улыбайтесь шире: анекдоты 13 июля

Как уверяют врачи, пятьдесят граммов коньяка за ужином - это не только полезно, но еще и мало.

- Не верю я, что кастрированные коты живут дольше некастрированных.

3

Моя бабушка - жесткий гот. У нее в мобильнике есть группа "подруги". Там фамилии МЕРТВЫХ людей, а вместо телефонных - номера кварталов на кладбищах и номера могил.

В Алтайском заповеднике последний бизон сожрал последний мезозойский папоротник. И, главное, знает же, что ему за это ничего не будет, скотина!