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Суббота, 13.07.2019
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Улыбайтесь шире: анекдоты 13 июля

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Улыбайтесь шире: анекдоты 13 июля
12:00 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты для читателей с юмором.

  • 1

    Как уверяют врачи, пятьдесят граммов коньяка за ужином - это не только полезно, но еще и мало.

  • 2

    - Не верю я, что кастрированные коты живут дольше некастрированных.

    - Почему?

    - А зачем?

  • 3

    Моя бабушка - жесткий гот. У нее в мобильнике есть группа "подруги". Там фамилии МЕРТВЫХ людей, а вместо телефонных - номера кварталов на кладбищах и номера могил.

    В Алтайском заповеднике последний бизон сожрал последний мезозойский папоротник. И, главное, знает же, что ему за это ничего не будет, скотина!

  • 4

    - Почему мимо поста ГАИ надо ехать медленно?

    - Работники ГАИ - как дети. Могут внезапно выбежать на проезжую часть за катящейся денежкой. А это очень опасно.

Укрась мир улыбкой: утренние анекдоты 13 июля

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