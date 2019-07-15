Позитивное начало дня: утренние анекдоты 15 июля

- Я видел этот спектакль. Советую вам уходить после второго акта.
- Почему после второго?
- После первого очень уж большая давка в гардеробе.
Гости, укравшие на свадьбе дочери прокурора туфлю невесты, получили по восемь лет с конфискацией имущества.
По статистике, только один человек из четырехсот имеет рост метр девяносто, но он всегда садится в кинотеатре впереди меня.
Десять лет на рынке! Помогите найти выход!..
- Видел тебя вчера на «Бентли» - круто!
- Все работы хороши... Ну и что, что я работаю куклой на свадьбах?