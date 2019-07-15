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Понедельник, 15.07.2019
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Позитивное начало дня: утренние анекдоты 15 июля

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Позитивное начало дня: утренние анекдоты 15 июля
05:53 Сегодня Телеграф

Пускай твое утро будет наполнено позитивной энергетикой.

  • 1

    - Я видел этот спектакль. Советую вам уходить после второго акта.

    - Почему после второго?

    - После первого очень уж большая давка в гардеробе.

  • 2

    Гости, укравшие на свадьбе дочери прокурора туфлю невесты, получили по восемь лет с конфискацией имущества.

  • 3

    По статистике, только один человек из четырехсот имеет рост метр девяносто, но он всегда садится в кинотеатре впереди меня.

    Десять лет на рынке! Помогите найти выход!..

  • 4

    - Видел тебя вчера на «Бентли» - круто!

    - Все работы хороши... Ну и что, что я работаю куклой на свадьбах?

Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 14 июля

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