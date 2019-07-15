Позитивное начало дня: утренние анекдоты 15 июля

- После первого очень уж большая давка в гардеробе.

- Почему после второго?

- Я видел этот спектакль. Советую вам уходить после второго акта.

Гости, укравшие на свадьбе дочери прокурора туфлю невесты, получили по восемь лет с конфискацией имущества.

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По статистике, только один человек из четырехсот имеет рост метр девяносто, но он всегда садится в кинотеатре впереди меня.

Десять лет на рынке! Помогите найти выход!..