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Дневная порция отборного юмора: анекдоты 16 июля

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Дневная порция отборного юмора: анекдоты 16 июля
12:01 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    - Почему коты гадят в тапки?

    - Их подговаривают тараканы, которые с детства ненавидят эту обувь-убийцу.

  • 2

    Нейтральная примета, когда на пол падает вилка.

    Плохо, если она серебряная.

    Еще хуже, если вы в гостях.

    И уж совсем плохо, если - из вашего кармана.

  • 3

    Здоровье - это когда все болит, но еще есть силы не идти к врачу!

    Мужчина, чтобы затащить в постель девушку, в принципе способен на любую подлость. Переплюнуть его в этом может только женщина, твердо решившая выйти замуж.

  • 4

    Аdidаs - крупнейший мировой производитель одежды для поездки в поездах и хождения к ларьку.

Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 16 июля

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