Дневная порция отборного юмора: анекдоты 16 июля

- Почему коты гадят в тапки?
- Их подговаривают тараканы, которые с детства ненавидят эту обувь-убийцу.
Нейтральная примета, когда на пол падает вилка.
Плохо, если она серебряная.
Еще хуже, если вы в гостях.
И уж совсем плохо, если - из вашего кармана.
Здоровье - это когда все болит, но еще есть силы не идти к врачу!
Мужчина, чтобы затащить в постель девушку, в принципе способен на любую подлость. Переплюнуть его в этом может только женщина, твердо решившая выйти замуж.
Аdidаs - крупнейший мировой производитель одежды для поездки в поездах и хождения к ларьку.