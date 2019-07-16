Дневная порция отборного юмора: анекдоты 16 июля

- Их подговаривают тараканы, которые с детства ненавидят эту обувь-убийцу.

И уж совсем плохо, если - из вашего кармана.

Еще хуже, если вы в гостях.

3

Здоровье - это когда все болит, но еще есть силы не идти к врачу!

Мужчина, чтобы затащить в постель девушку, в принципе способен на любую подлость. Переплюнуть его в этом может только женщина, твердо решившая выйти замуж.