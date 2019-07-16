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Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 16 июля

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Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 16 июля
17:04 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты для читателей с юмором.

  • 1

    К вопросу о ревности: если верить моей жене, то после моего полового созревания никто на свете не родился без моего участия...

  • 2

    Мать говорит отцу:

    - Почитай ребенку сказку.

    - Как я могу читать ребенку сказки, когда там Спящую красавицу полюбил некрофил, Царевну-лягушку - зоофил... Белоснежка нарвалась на групповуху, а Дюймовочка убежала от педофила-Крота... Пойду лучше футбол посмотрю...

  • 3

    Тот, кто по-прежнему считает женщин слабым полом, пусть посмотрит, как они закрывают дверь в машине.

    Самолет летит в полном тумане. Внезапный удар о столб. Командир экипажа: 

    - Чеоорт, опять забыли взлететь!

  • 4

    Самка паука черная вдова сжирает своего партнера сразу после совокупления. Среднестатистическая жена растягивает это удовольствие на всю оставшуюся жизнь.

Дневная порция отборного юмора: анекдоты 16 июля

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