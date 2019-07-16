Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 16 июля

К вопросу о ревности: если верить моей жене, то после моего полового созревания никто на свете не родился без моего участия...
Мать говорит отцу:
- Почитай ребенку сказку.
- Как я могу читать ребенку сказки, когда там Спящую красавицу полюбил некрофил, Царевну-лягушку - зоофил... Белоснежка нарвалась на групповуху, а Дюймовочка убежала от педофила-Крота... Пойду лучше футбол посмотрю...
Тот, кто по-прежнему считает женщин слабым полом, пусть посмотрит, как они закрывают дверь в машине.
Самолет летит в полном тумане. Внезапный удар о столб. Командир экипажа:
- Чеоорт, опять забыли взлететь!
Самка паука черная вдова сжирает своего партнера сразу после совокупления. Среднестатистическая жена растягивает это удовольствие на всю оставшуюся жизнь.