Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 16 июля

1 К вопросу о ревности: если верить моей жене, то после моего полового созревания никто на свете не родился без моего участия...

2 Мать говорит отцу: - Почитай ребенку сказку. - Как я могу читать ребенку сказки, когда там Спящую красавицу полюбил некрофил, Царевну-лягушку - зоофил... Белоснежка нарвалась на групповуху, а Дюймовочка убежала от педофила-Крота... Пойду лучше футбол посмотрю...

3 Тот, кто по-прежнему считает женщин слабым полом, пусть посмотрит, как они закрывают дверь в машине. Самолет летит в полном тумане. Внезапный удар о столб. Командир экипажа: - Чеоорт, опять забыли взлететь!