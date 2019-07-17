Всплеск позитива и шквал эмоций: утренние анекдоты 17 июля

- Не знаю, Вася, с каким бельем стирать твою тельняшку - с черным или с белым?

2

- Что это за интерьер?! Это разве отделка стен? А освещение! О боже, где вы взяли эти лампы?! А мебель! Я в шоке!

- Ты не в шоке. Ты в тюрьме!