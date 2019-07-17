Всплеск позитива и шквал эмоций: утренние анекдоты 17 июля

- Не знаю, Вася, с каким бельем стирать твою тельняшку - с черным или с белым?
- А ты, Зина, полоски посчитай!..
- Что это за интерьер?! Это разве отделка стен? А освещение! О боже, где вы взяли эти лампы?! А мебель! Я в шоке!
- Ты не в шоке. Ты в тюрьме!
Любовь - это когда плохо выглядеть уже не страшно.
Как бы захватить мир, пока санитары не увидели?!
Муж в четыре утра возвращается от любовницы. В подъезде остановился, потер рукой белую стену, помазал лоб, пиджак, брюки. Жена открывает:
- Извини, дорогая, встретил вчера первую любовь и вот не удержался...
- Ладно врать! Опять всю ночь в бильярд играл?