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Среда, 17.07.2019
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Всплеск позитива и шквал эмоций: утренние анекдоты 17 июля

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Всплеск позитива и шквал эмоций: утренние анекдоты 17 июля
06:35 Сегодня Телеграф

Пускай твое утро будет наполнено позитивной энергетикой.

  • 1

    - Не знаю, Вася, с каким бельем стирать твою тельняшку - с черным или с белым?

    - А ты, Зина, полоски посчитай!..

  • 2

    - Что это за интерьер?! Это разве отделка стен? А освещение! О боже, где вы взяли эти лампы?! А мебель! Я в шоке!

    - Ты не в шоке. Ты в тюрьме!

  • 3

    Любовь - это когда плохо выглядеть уже не страшно.

    Как бы захватить мир, пока санитары не увидели?!

  • 4

    Муж в четыре утра возвращается от любовницы. В подъезде остановился, потер рукой белую стену, помазал лоб, пиджак, брюки. Жена открывает:

    - Извини, дорогая, встретил вчера первую любовь и вот не удержался...

    - Ладно врать! Опять всю ночь в бильярд играл?

Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 16 июля

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