Пускай улыбка не сходит с лица: утренние анекдоты 18 июля

А ты его только что втянул!

- Милый, ты не мог бы втянуть живот?

Мужская трагедия - это когда девушка обращается к тебе на пляже:

- Вот раньше, лет до 19, я была яркой блондинкой. А сейчас мне 22, и мои волосы потемнели и стали темно-русыми...

3

- Не расстраивайся! Просто ты умнеешь...

- Что за мед вы мне продали? Это какой-то жженый сахар, а не мед!

- Читать надо внимательнее: на банке же так и написано - «Мед липовый».

Гаишник:

- Ваши документы, сэр!

- Почему это я вдруг сэр?!

- Потому что едете по левой стороне дороги!