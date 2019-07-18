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Четверг, 18.07.2019
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Пускай улыбка не сходит с лица: утренние анекдоты 18 июля

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Пускай улыбка не сходит с лица: утренние анекдоты 18 июля
05:55 Сегодня Телеграф

Убойная доза позитива для хорошего начала дня!

  • 1

    Мужская трагедия - это когда девушка обращается к тебе на пляже:

    - Милый, ты не мог бы втянуть живот?

    А ты его только что втянул!

  • 2

    - Вот раньше, лет до 19, я была яркой блондинкой. А сейчас мне 22, и мои волосы потемнели и стали темно-русыми...

  • 3

    - Не расстраивайся! Просто ты умнеешь...

    - Что за мед вы мне продали? Это какой-то жженый сахар, а не мед!

    - Читать надо внимательнее: на банке же так и написано - «Мед липовый».

    Гаишник:

    - Ваши документы, сэр!

    - Почему это я вдруг сэр?!

    - Потому что едете по левой стороне дороги!

  • 4

    - Доктор, а правду говорят, что спать лучше ногами на запад?

    - Знаете, батенька, спать лучше всего целиком на Западе.

Позитивное завершение дня: вечерние анекдоты 17 июля

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