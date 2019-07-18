Пускай улыбка не сходит с лица: утренние анекдоты 18 июля

Мужская трагедия - это когда девушка обращается к тебе на пляже:
- Милый, ты не мог бы втянуть живот?
А ты его только что втянул!
- Вот раньше, лет до 19, я была яркой блондинкой. А сейчас мне 22, и мои волосы потемнели и стали темно-русыми...
- Не расстраивайся! Просто ты умнеешь...
- Что за мед вы мне продали? Это какой-то жженый сахар, а не мед!
- Читать надо внимательнее: на банке же так и написано - «Мед липовый».
Гаишник:
- Ваши документы, сэр!
- Почему это я вдруг сэр?!
- Потому что едете по левой стороне дороги!
- Доктор, а правду говорят, что спать лучше ногами на запад?
- Знаете, батенька, спать лучше всего целиком на Западе.