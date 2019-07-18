Заряди свой день позитивом: забавные анекдоты 18 июля

Как отучить жену таскать деньги из бумажника и одновременно избавиться от нее на какое-то время? Копируем купюру 100 долларов на цветном ксероксе и кладем в бумажник.

- Ну хорошо, ты меня уговорил - 70 на 70!

- Семен Маркович, но я таки хочу 70!

- Значит, так, Додик, прибыль будем делить 50 на 50.

3

А у вас дома тоже есть пакет с пакетами?

Будущее нашей страны принадлежит детям. И фамилии этих детей всем хорошо известны...