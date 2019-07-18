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Четверг, 18.07.2019
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Заряди свой день позитивом: забавные анекдоты 18 июля

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Заряди свой день позитивом: забавные анекдоты 18 июля
12:00 Сегодня Телеграф

Уморительные анекдоты для хорошего настроения!

  • 1

    Как отучить жену таскать деньги из бумажника и одновременно избавиться от нее на какое-то время? Копируем купюру 100 долларов на цветном ксероксе и кладем в бумажник.

  • 2

    - Значит, так, Додик, прибыль будем делить 50 на 50.

    - Семен Маркович, но я таки хочу 70!

    - Ну хорошо, ты меня уговорил - 70 на 70!

  • 3

    А у вас дома тоже есть пакет с пакетами?

    Будущее нашей страны принадлежит детям. И фамилии этих детей всем хорошо известны...

  • 4

    - Алло! Это секс по телефону?

    - О да... мой шалунчик! Я ме-е-е-едленно снимаю блузку...

    - Это милиция беспокоит.

    - Все-все! Уже оделась и ушла!

Пускай улыбка не сходит с лица: утренние анекдоты 18 июля

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