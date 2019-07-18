Заряди свой день позитивом: забавные анекдоты 18 июля

Как отучить жену таскать деньги из бумажника и одновременно избавиться от нее на какое-то время? Копируем купюру 100 долларов на цветном ксероксе и кладем в бумажник.
- Значит, так, Додик, прибыль будем делить 50 на 50.
- Семен Маркович, но я таки хочу 70!
- Ну хорошо, ты меня уговорил - 70 на 70!
А у вас дома тоже есть пакет с пакетами?
Будущее нашей страны принадлежит детям. И фамилии этих детей всем хорошо известны...
- Алло! Это секс по телефону?
- О да... мой шалунчик! Я ме-е-е-едленно снимаю блузку...
- Это милиция беспокоит.
- Все-все! Уже оделась и ушла!