- Вот, оказывается, какие у меня друзья - фиг кому кота отдашь, когда в отпуск уезжаешь, все отнекиваются!
- Выходит, что друг познается в коте...
Женщина обpатилась в полицию с заявлением о пpопаже мyжа. Ее pасспpосили о пpиметах, о пpивычках и т. д. и говоpят:
- Что емy пеpедать, когда мы его pазыщем?
- Пеpедайте, что моя мама pешила не пpиезжать...
- Люблю свою бабушку! Для нее я всегда худая
На приеме у врача:
- Да, причина ваших проблем - никотин.
- Но, доктор, я некурящий.
- Жаль, это сильно затрудняет диагностику.
- Здравствуйте. Могу ли я устроиться к вам на работу?
- На какую должность?
- Менеджера!
- Хорошо. Знакомьтесь, это Иван - старший менеджер. Сколько вам лет?
- 36.
- Оп! Теперь вы старший менеджер!