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Лови лучи позитива: утренние анекдоты 18 июля

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Лови лучи позитива: утренние анекдоты 18 июля
06:00 Сегодня Телеграф

Пускай твое утро будет наполнено позитивной энергетикой.

  • 1

    - Вот, оказывается, какие у меня друзья - фиг кому кота отдашь, когда в отпуск уезжаешь, все отнекиваются!

    - Выходит, что друг познается в коте...

  • 2

    Женщина обpатилась в полицию с заявлением о пpопаже мyжа. Ее pасспpосили о пpиметах, о пpивычках и т. д. и говоpят:

    - Что емy пеpедать, когда мы его pазыщем?

    - Пеpедайте, что моя мама pешила не пpиезжать...

  • 3

    - Люблю свою бабушку! Для нее я всегда худая

    На приеме у врача:

    - Да, причина ваших проблем - никотин.

    - Но, доктор, я некурящий.

    - Жаль, это сильно затрудняет диагностику.

  • 4

    - Здравствуйте. Могу ли я устроиться к вам на работу? 

    - На какую должность? 

    - Менеджера! 

    - Хорошо. Знакомьтесь, это Иван - старший менеджер. Сколько вам лет? 

    - 36. 

    - Оп! Теперь вы старший менеджер!

Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 18 июля

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