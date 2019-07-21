Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Воскресенье, 21.07.2019
Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)
Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)
Выборы в Раду: появились первые данные о явке избирателей
Выборы в Раду: появились первые данные о явке избирателей
Милевский забил невероятный гол в стиле Месси (Видео)
Милевский забил невероятный гол в стиле Месси (Видео)
Скоро игры из Microsoft Store начнут поддерживать моды
Скоро игры из Microsoft Store начнут поддерживать моды

Для ценителей юмора: анекдоты 21 июля

Смотрите фото (5)
Для ценителей юмора: анекдоты 21 июля
12:05 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    На приеме у врача.

    - Ну вот. Сегодня ваш кашель нравится мне гораздо больше.

    - Еще бы! Я всю ночь тренировался.

  • 2

    В брачном агентстве:

    - Ну и что, что три судимости? Зато без ипотеки!

  • 3

    Вчера на заседание Верховной Рады ворвались два бандита. Они извинились за опоздание и скромно сели на свои места.

    - Сегодня молодежь испытывает все больший страх перед браком...

    - И правильно делает! Я до брака вообще не знал, что такое страх...

  • 4

    Тяжело быть программистом. Приходишь отдохнуть к людям в гости, а тебе сразу показывают домашний компьютер и просят разобраться с его проблемами. Представляю, каково проктологам.

Лучик позитива в ваш дом: утренние анекдоты 21 июля

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Анекдоты, Веселые анекдоты, Анекдоты на день, 21 июля, Хохот, Смешные шутки, Анекдоты 21 июля, Анекдоты на 21 июля, Анекдоты на день 21 июля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 21 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Прикольные поздравления с днем рождения 21 июля в прозе
03 Приметы и обряды на 21 июля - День Прокопия-Жнеца, Жатвенник
04 Гвоздик: Удар Стивенсона почувствовал пятками в ринге
05 На выборы в Украине жарко и сухо, а с начала недели вновь дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
КПВВ &quot;Майорское&quot; после &quot;минирования&quot; вновь открыто
КПВВ "Майорское" после "минирования" вновь открыто
Япония, как и Украина сегодня выбирает парламент
Япония, как и Украина сегодня выбирает парламент
Во время &quot;хлебного перемирия&quot; около Счастья погибли двое бойцов ВСУ
Во время "хлебного перемирия" погибли двое бойцов ВСУ
&quot;Худишка Кейт&quot;: секрет осиной талии герцогини Кембриджской раскрыт
"Худишка Кейт": секрет осиной талии герцогини Кембриджской раскрыт
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь