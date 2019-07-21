Для ценителей юмора: анекдоты 21 июля

1 На приеме у врача. - Ну вот. Сегодня ваш кашель нравится мне гораздо больше. - Еще бы! Я всю ночь тренировался.

2 В брачном агентстве: - Ну и что, что три судимости? Зато без ипотеки!

3 Вчера на заседание Верховной Рады ворвались два бандита. Они извинились за опоздание и скромно сели на свои места. - Сегодня молодежь испытывает все больший страх перед браком... - И правильно делает! Я до брака вообще не знал, что такое страх...