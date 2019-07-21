Для ценителей юмора: анекдоты 21 июля

На приеме у врача.
- Ну вот. Сегодня ваш кашель нравится мне гораздо больше.
- Еще бы! Я всю ночь тренировался.
В брачном агентстве:
- Ну и что, что три судимости? Зато без ипотеки!
Вчера на заседание Верховной Рады ворвались два бандита. Они извинились за опоздание и скромно сели на свои места.
- Сегодня молодежь испытывает все больший страх перед браком...
- И правильно делает! Я до брака вообще не знал, что такое страх...
Тяжело быть программистом. Приходишь отдохнуть к людям в гости, а тебе сразу показывают домашний компьютер и просят разобраться с его проблемами. Представляю, каково проктологам.