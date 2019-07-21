Позитив выходного дня: вечерние анекдоты 21 июля

- А я, когда был маленьким, уже тогда был очень умным! В 8 месяцев я уже умел ходить!
- И ты называешь это умным? Я, например, до четырех лет давал себя только на руках носить!
Молодые специалисты не умеют работать. Зато опытные умеют не работать...
Две первоклассницы не поделили парня, потому что деление проходят только в третьем классе.
В горах Южной Америки ученые обнаружили храм Охнунихренасебеваще, бога удивления древних инков.
Женщина приходит к врачу:
- Доктор, я хотела бы сделать стерилизацию.
- Но это очень серьезное решение, я бы не советовал торопиться, посоветуйтесь с семьей...
- Уже советовались. Семнадцать - "за", один воздержался.