Сделай паузу и подними себе настроение: анекдоты 24 июля

Объявление:
«Пропала ОЧЕНЬ умная собака!
Шарик! Если ты читаешь это объявление, позвони, пожалуйста, домой!!!
В. И.»
- Сегодня помог одной бабке перейти дорогу...
- Вовремя затормозил?
- Девушка, я восхищен! Вы прямо как лебедка!
- Как молодая прекрасная лебедь?!
- Нет, как мощный тяговый механизм!
Идут по улице парень с девушкой. Им навстречу - представительного вида мужчина, здоровается с парнем.
- Ты его знаешь?
- Да так, работаем вместе.
- И кем он у вас?
- А, помощником у меня. Письма подписывает, которые я на почту отношу.
Объявление: «Отдам в хорошие руки симпатичного песика неизвестной породы с ошейником, поводком и неказистым мужичком, который приучен выгуливать этого кобелька. Оба неприхотливы в еде, молчаливы и спят где попало».