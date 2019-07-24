Сделай паузу и подними себе настроение: анекдоты 24 июля

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- Сегодня помог одной бабке перейти дорогу...

3

- Девушка, я восхищен! Вы прямо как лебедка!

- Как молодая прекрасная лебедь?!

- Нет, как мощный тяговый механизм!

Идут по улице парень с девушкой. Им навстречу - представительного вида мужчина, здоровается с парнем.

- Ты его знаешь?

- Да так, работаем вместе.

- И кем он у вас?

- А, помощником у меня. Письма подписывает, которые я на почту отношу.