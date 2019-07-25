Обхохотаться можно: анекдоты 25 июля

- Золотая рыбка! Сделай меня знаменитым!
- Готово! Теперь у тебя редчайшая неизлечимая болезнь...
- Милый, ты меня любишь?
- Да...
- А как?
- Как ни странно...
Коровье бешенство... Птичий грипп... Свиной грипп...
Восточный календарь какой-то получается...
- Семен Маркович, как вам удается проникать на самые лучшие концерты? Где вы достаете билеты?
- Зачем мне эти билеты? Я таки иду мимо контролера спиной вперед, и он думает себе, шо я выхожу!
Босс - секретарше:
- А вы знаете японский язык?
- Да, конечно, я же писала об этом в своем резюме.
- ?!
- В следующей строчке после объема груди.
- А-а! А я дальше не читал!