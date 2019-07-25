Обхохотаться можно: анекдоты 25 июля

- Готово! Теперь у тебя редчайшая неизлечимая болезнь...

- Как ни странно...

- А как?

- Милый, ты меня любишь?

- Зачем мне эти билеты? Я таки иду мимо контролера спиной вперед, и он думает себе, шо я выхожу!

- Семен Маркович, как вам удается проникать на самые лучшие концерты? Где вы достаете билеты?

4

Босс - секретарше:

- А вы знаете японский язык?

- Да, конечно, я же писала об этом в своем резюме.

- ?!

- В следующей строчке после объема груди.

- А-а! А я дальше не читал!