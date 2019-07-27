Утро начинается не с кофе: утренние анекдоты 27 июля

- Это правда, что ваш сын сидит за кражу?
- Да, но его выпускают уже из тюрьмы досрочно за хорошее поведение.
- Представляю, как вы им гордитесь!
Минздрав предупреждает: при возникновении вопроса "Слышь, закурить есть?" курение и не курение одинаково опасны для вашего здоровья.
Заходит мужик в аптеку и спрашивает:
- У вас есть ацетилсалициловая кислота?
- Аспирин, что ли?
- Да, точно, все время забываю это название.
Врач вручает выписывающемуся из больницы счет. Тот обалдевает:
- Ни фига себе! Это что ж так много-то, доктор?
- Ах, вы даже не представляете, чего мне стоило побороть соблазн довести ваш интереснейший случай до вскрытия.
Четыре утра. Дежурная аптека. На пороге девушка.
- Дайте мне средство от бессонницы!
- Вам какое?
- Тест на беременность.