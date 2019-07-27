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Суббота, 27.07.2019
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Утро начинается не с кофе: утренние анекдоты 27 июля

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Утро начинается не с кофе: утренние анекдоты 27 июля
06:01 Сегодня Телеграф

Заряд позитива и бодрости на весь день обеспечен!

  • 1

    - Это правда, что ваш сын сидит за кражу?

    - Да, но его выпускают уже из тюрьмы досрочно за хорошее поведение.

    - Представляю, как вы им гордитесь!

  • 2

    Минздрав предупреждает: при возникновении вопроса "Слышь, закурить есть?" курение и не курение одинаково опасны для вашего здоровья.

  • 3

    Заходит мужик в аптеку и спрашивает:

    - У вас есть ацетилсалициловая кислота?

    - Аспирин, что ли?

    - Да, точно, все время забываю это название.

    Врач вручает выписывающемуся из больницы счет. Тот обалдевает:

    - Ни фига себе! Это что ж так много-то, доктор?

    - Ах, вы даже не представляете, чего мне стоило побороть соблазн довести ваш интереснейший случай до вскрытия.

  • 4

    Четыре утра. Дежурная аптека. На пороге девушка.

    - Дайте мне средство от бессонницы!

    - Вам какое?

    - Тест на беременность.

Капля свежего позитива: вечерние анекдоты 26 июля

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