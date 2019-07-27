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Проведите день с улыбкой: убойные анекдоты 27 июня

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Проведите день с улыбкой: убойные анекдоты 27 июня
12:15 Сегодня Телеграф

Пускай этот день будет легким и удачным!

  • 1

    "Ваше платье прослужит вам долгие годы, если ваш муж получает маленькую зарплату".

    - Вот это ножки! Ух ты! А бедра-то, бедра! Ты видел?!

    - Вася, какие ножки с твоей зарплатой?

    - Точно, блин. Дайте два суповых набора!

  • 2

    Девочка пришла из школы и показывает отцу дневник.

    - Хорошо, - говорит отец, - одни пятерки и четверки. Так, а это что такое?

    - Замечание, папа. Учительница говорит, что я болтаю без умолку, и обещает принять меры.

    Отец расписывается в дневнике и делает приписку: «Если ваши меры помогут, непременно сообщите. Я их испробую на своей жене»...

    В зоопарке:

    - Папа! Смотри, какая страшная обезьяна сидит!

    - Молодец, сынок, хорошо, что напомнил! Мама просила к обеду не опаздывать!

  • 3

    - С чем у вас ассоциируется темно-синий цвет?

    - Темно-синий цвет ассоциируется у меня с идиотскими вопросами.

Утро начинается не с кофе: утренние анекдоты 27 июля

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