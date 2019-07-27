Проведите день с улыбкой: убойные анекдоты 27 июня

"Ваше платье прослужит вам долгие годы, если ваш муж получает маленькую зарплату".
- Вот это ножки! Ух ты! А бедра-то, бедра! Ты видел?!
- Вася, какие ножки с твоей зарплатой?
- Точно, блин. Дайте два суповых набора!
Девочка пришла из школы и показывает отцу дневник.
- Хорошо, - говорит отец, - одни пятерки и четверки. Так, а это что такое?
- Замечание, папа. Учительница говорит, что я болтаю без умолку, и обещает принять меры.
Отец расписывается в дневнике и делает приписку: «Если ваши меры помогут, непременно сообщите. Я их испробую на своей жене»...
В зоопарке:
- Папа! Смотри, какая страшная обезьяна сидит!
- Молодец, сынок, хорошо, что напомнил! Мама просила к обеду не опаздывать!
- С чем у вас ассоциируется темно-синий цвет?
- Темно-синий цвет ассоциируется у меня с идиотскими вопросами.