Проведите день с улыбкой: убойные анекдоты 27 июня

- Вот это ножки! Ух ты! А бедра-то, бедра! Ты видел?!

"Ваше платье прослужит вам долгие годы, если ваш муж получает маленькую зарплату".

2

Девочка пришла из школы и показывает отцу дневник.

- Хорошо, - говорит отец, - одни пятерки и четверки. Так, а это что такое?

- Замечание, папа. Учительница говорит, что я болтаю без умолку, и обещает принять меры.

Отец расписывается в дневнике и делает приписку: «Если ваши меры помогут, непременно сообщите. Я их испробую на своей жене»...

В зоопарке:

- Папа! Смотри, какая страшная обезьяна сидит!

- Молодец, сынок, хорошо, что напомнил! Мама просила к обеду не опаздывать!