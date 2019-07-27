Для отличного настроения: вечерние анекдоты 27 июля

- Алло, Полина? Я тут это... дом построил, дерево посадил...
- Приходи.
В стране возобновили борьбу с пьянством. Некрасивые женщины негодуют. Пластические хирурги потирают руки.
- Слышал? Против сомалийских пиратов послали ракетный крейсер!
- О нет! Теперь у них еще и крейсер будет...
- Вася, у меня дядя умер, не одолжишь мне черный костюм? Помню, у тебя был такой.
- Конечно, без проблем.
Проходит месяц. Встречаются.
- Ты мне костюм когда вернешь?
- Так я же тебе говорил, у меня дядя умер. В нем и схоронили.
Если ты будешь упорно работать по восемь часов в день, то со временем станешь начальником и получишь право работать по двенадцать часов в день!