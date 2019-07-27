Для отличного настроения: вечерние анекдоты 27 июля

- Алло, Полина? Я тут это... дом построил, дерево посадил...

2

- Слышал? Против сомалийских пиратов послали ракетный крейсер!

- О нет! Теперь у них еще и крейсер будет...

- Вася, у меня дядя умер, не одолжишь мне черный костюм? Помню, у тебя был такой.

- Конечно, без проблем.

Проходит месяц. Встречаются.

- Ты мне костюм когда вернешь?

- Так я же тебе говорил, у меня дядя умер. В нем и схоронили.