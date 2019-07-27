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Для отличного настроения: вечерние анекдоты 27 июля

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Для отличного настроения: вечерние анекдоты 27 июля
17:05 Сегодня Телеграф

Пускай Ваш вечер будет наполнен позитивной энергетикой.

  • 1

    - Алло, Полина? Я тут это... дом построил, дерево посадил...

    - Приходи.

    В стране возобновили борьбу с пьянством. Некрасивые женщины негодуют. Пластические хирурги потирают руки.

  • 2

    - Слышал? Против сомалийских пиратов послали ракетный крейсер!

    - О нет! Теперь у них еще и крейсер будет...

    - Вася, у меня дядя умер, не одолжишь мне черный костюм? Помню, у тебя был такой.

    - Конечно, без проблем.

    Проходит месяц. Встречаются.

    - Ты мне костюм когда вернешь?

    - Так я же тебе говорил, у меня дядя умер. В нем и схоронили.

  • 3

    Если ты будешь упорно работать по восемь часов в день, то со временем станешь начальником и получишь право работать по двенадцать часов в день!

Проведите день с улыбкой: убойные анекдоты 27 июня

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