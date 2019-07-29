Улыбайтесь в любой ситуации: анекдоты 29 июля

- Передайте оплату за проезд.
- А волшебное слово?
- Абракадабра!
Мужик звонит приятелю:
- У тебя враги есть?
- Нет, а что?
- Да я свою "десятку" продать хочу...
ГАИ приняла решение о введении на дорогах нового знака Joker. Он обозначает любой знак по желанию автоинспектора.
Приехала в гости теща. И как-то незаметно через пару дней все оказались в гостях у нее...
Директор - новому водителю:
- Как ваша фамилия? Я к водителям только по фамилии обращаюсь!
- Андрей!
- Что, фамилия такая?
- Нет, имя.
- Вы меня не поняли, мне нужно знать вашу фамилию!
- Вы меня не будете звать по фамилии, зовите Андрей!
- Слышь, боец, я еще раз спрашиваю: как твоя фамилия?
- Ну Любимый, и че?
- Да… Ну поехали, Андрей…