Улыбайтесь в любой ситуации: анекдоты 29 июля

- Да я свою "десятку" продать хочу...

- Нет, а что?

- У тебя враги есть?

Приехала в гости теща. И как-то незаметно через пару дней все оказались в гостях у нее...

ГАИ приняла решение о введении на дорогах нового знака Joker. Он обозначает любой знак по желанию автоинспектора.

4

Директор - новому водителю:

- Как ваша фамилия? Я к водителям только по фамилии обращаюсь!

- Андрей!

- Что, фамилия такая?

- Нет, имя.

- Вы меня не поняли, мне нужно знать вашу фамилию!

- Вы меня не будете звать по фамилии, зовите Андрей!

- Слышь, боец, я еще раз спрашиваю: как твоя фамилия?

- Ну Любимый, и че?

- Да… Ну поехали, Андрей…