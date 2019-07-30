Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 30 июля

У меня есть друг. Каждый раз, когда я прихожу к нему, он моет полы. Однажды я спросил его: мол, что это ты, как я ни приду, все время полы моешь? А он говорит:
- Звонок у нас очень громкий, а кот - очень пугливый!
- Тебе на сколько будильник завести?
- На десять.
- А, тогда можно не заводить - к нам в девять мусорка во двор приезжает.
Если женщина сердится, значит, она не только не права, но и понимает это.
- Скажи, ты могла бы выйти замуж за богатого дурака?
- Трудно сказать... А сколько у тебя денег?
Выпивка без торжественной части теряет свое воспитательное значение.