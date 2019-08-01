Заряд позитива на день обеспечен: анекдоты 1 августа

Звонок администратору гостиницы:
- Мне мешает свет в комнате, и вода в ванной журчит, как это выключить?
- А вы разве не знали, когда бронировали номер, что у нас гостиница типа «все включено»?
В конкурсе «Мисс Бюст» победила девушка, лицо которой так и осталось неизвестным.
- Добрый вечер, это зона вежливого обслуживания?
- Нет, идиот, это территория низких цен!
- Слышь, ты куришь?
- Нет.
- Выпиваешь?
- Нет.
- По бабам тоже не ходишь?
- Нет.
- Это что получается, у тебя недостатков совсем нет?
- Почему нет? Вру иногда...
А зачем раз и навсегда искоренять мат? Мат порой нужен. Вот, например, фортепиано без него передвинуть в одиночку ну совершенно нереально!