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Обхохотаться можно: анекдоты 2 августа

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Обхохотаться можно: анекдоты 2 августа
12:32 Сегодня Телеграф

Подборка анекдотов на день, которая не даст вам заскучать.

  • 1

    - А чем вы думаете заняться?

    - Вот вернусь в село, папенькино дело продолжу...

    - Стало быть, бухать будете?

  • 2

    Отец говорит дочери:

    - Доченька, я тебя вчера видел за рулем автомобиля, а рядом с тобой сидел симпатичный седоволосый мужчина.

    - Папочка, этот мужчина - мой инструктор. Но он был брюнетом до того, как садился в машину...

  • 3

    - Всем известный факт - девушки бывают либо умные, либо красивые.

    - Жаль, что сайты знакомств освоили только умные.

    - Помните, раньше мужчины ради женщин совершали разные глупости - лазили в окна, стрелялись.

    - Да, не те бабы нынче пошли...

  • 4

    - Чего так орать про кризис?! Когда же еще похудеть, поумнеть и даже выспаться.

Улыбнись и не грусти: утренние анекдоты 2 августа

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