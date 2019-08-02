Обхохотаться можно: анекдоты 2 августа

- А чем вы думаете заняться?
- Вот вернусь в село, папенькино дело продолжу...
- Стало быть, бухать будете?
Отец говорит дочери:
- Доченька, я тебя вчера видел за рулем автомобиля, а рядом с тобой сидел симпатичный седоволосый мужчина.
- Папочка, этот мужчина - мой инструктор. Но он был брюнетом до того, как садился в машину...
- Всем известный факт - девушки бывают либо умные, либо красивые.
- Жаль, что сайты знакомств освоили только умные.
- Помните, раньше мужчины ради женщин совершали разные глупости - лазили в окна, стрелялись.
- Да, не те бабы нынче пошли...
- Чего так орать про кризис?! Когда же еще похудеть, поумнеть и даже выспаться.