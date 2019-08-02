Обхохотаться можно: анекдоты 2 августа

- А чем вы думаете заняться?

2

Отец говорит дочери:

- Доченька, я тебя вчера видел за рулем автомобиля, а рядом с тобой сидел симпатичный седоволосый мужчина.

- Папочка, этот мужчина - мой инструктор. Но он был брюнетом до того, как садился в машину...