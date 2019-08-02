Начинайте смеяться: вечерние анекдоты 2 августа

1 А классно было бы ограбить банк и оставить отпечатки пальцев своей тещи... - Сударь, вы подлец! Я вызываю вас на дуэль! Предоставляю вам выбрать оружие: шпага или пистолет? - Шпага. - Отлично. А я выбираю пистолет!

2 Мужик покупает кабачки. Продавцу: - Это у тебя самцы или самки? - Что вы имеете в виду? - А мне надо, чтобы с икрой были...

3 Блондинка проезжает на красный свет. Гаишник останавливает ее и спрашивает: - Вы что, не слышали, как я вам свистел? - Слышала, но я уже замужем!