Скачать
Пятница, 02.08.2019
Суд обязал ГБР открыть дело против Парубия
Суд обязал ГБР открыть дело против Парубия
Адвокат судьи Вовка: Никакого обвинения в совершении тяжкого преступления нет
Адвокат судьи Вовка: Никакого обвинения в совершении тяжкого преступления нет
Украинский паралимпиец с рекордом переплыл Ла-Манш (Видео)
Украинский паралимпиец с рекордом переплыл Ла-Манш (Видео)
Проклятие сбывается: внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиками
Проклятие сбывается: внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиками

Начинайте смеяться: вечерние анекдоты 2 августа

Смотрите фото (5)
Начинайте смеяться: вечерние анекдоты 2 августа
17:08 Сегодня Телеграф

Крутая подборка анекдотов, специально для заряда позитива на весь день.

  • 1

    А классно было бы ограбить банк и оставить отпечатки пальцев своей тещи...

    - Сударь, вы подлец! Я вызываю вас на дуэль! Предоставляю вам выбрать оружие: шпага или пистолет?

    - Шпага.

    - Отлично. А я выбираю пистолет!

  • 2

    Мужик покупает кабачки. Продавцу:

    - Это у тебя самцы или самки?

    - Что вы имеете в виду?

    - А мне надо, чтобы с икрой были...

  • 3

    Блондинка проезжает на красный свет. Гаишник останавливает ее и спрашивает:

    - Вы что, не слышали, как я вам свистел?

    - Слышала, но я уже замужем! 

  • 4

    - Эх, день-то какой классный! Хочется дышать полной грудью!

    - Родная моя, дыши чем есть...

    Приехал мужик из командировки и сразу к шкафу. Никого. Под кровать - никого. Вздохнул и говорит:

    - Ну вот! Даже выпить не с кем!

Улыбнись и не грусти: утренние анекдоты 2 августа

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Позитив, Курьез, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, 2 августа, Вечерние анекдоты, Анекдоты на вечер, Анекдоты 2 августа, Анекдоты на вечер 2 августа, Вечерние анекдоты 2 августа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника
02 День Ильи 2019: что можно и нельзя делать в этот день
03 Приметы и обряды на 2 августа - День Ильи
04 Дожди, грозы и шквалы: погода в Украине на выходных
05 Самые лучшие поздравления с днем рождения на 2 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
РФ официально выходит из ракетного договора - МИД
РФ официально выходит из ракетного договора - МИД
Горящая Сибирь: дым пожаров накрыл более 600 населенных пунктов
Горящая Сибирь: дым пожаров накрыл более 600 населенных пунктов
Кличко-младший может возглавить партию Удар
Кличко-младший может возглавить партию Удар
Компания Xiaomi представила кардиограф весом 33 грамма
Компания Xiaomi представила кардиограф весом 33 грамма
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь