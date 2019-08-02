Начинайте смеяться: вечерние анекдоты 2 августа

А классно было бы ограбить банк и оставить отпечатки пальцев своей тещи...
- Сударь, вы подлец! Я вызываю вас на дуэль! Предоставляю вам выбрать оружие: шпага или пистолет?
- Шпага.
- Отлично. А я выбираю пистолет!
Мужик покупает кабачки. Продавцу:
- Это у тебя самцы или самки?
- Что вы имеете в виду?
- А мне надо, чтобы с икрой были...
Блондинка проезжает на красный свет. Гаишник останавливает ее и спрашивает:
- Вы что, не слышали, как я вам свистел?
- Слышала, но я уже замужем!
- Эх, день-то какой классный! Хочется дышать полной грудью!
- Родная моя, дыши чем есть...
Приехал мужик из командировки и сразу к шкафу. Никого. Под кровать - никого. Вздохнул и говорит:
- Ну вот! Даже выпить не с кем!