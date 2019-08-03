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Смешно должно быть всегда: вечерние анекдоты 3 августа

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Смешно должно быть всегда: вечерние анекдоты 3 августа
17:04 Сегодня Телеграф

Уморительные шутки на вечер, которые не дадут вам заскучать.

  • 1

    Обычно в парках культуры и отдыха отдых преобладает над культурой.

  • 2

    - Девушка, я вам нравлюсь?

    - Нет!

    - А вот тот?

    - Господи, ну и рожа!

    - Вот видите. Так что давайте по-хорошему.

  • 3

    Глубокая ночь, муж с женой в постели. Жена сквозь сон слышит:

    - Любимая, давай займемся любовью!

    Жена (сонным голосом):

    - Я очень устала, голова болит...

    Муж:

    - Спи-спи, это я по телефону разговариваю...

    Должен ли я, находясь на главной дороге, пропускать машину, которая едет по пешеходному переходу?

  • 4

    Клиент обращается к официанту:

    - Скажите, а это правда, что вы за нами доедаете?

    - Нет, что вы! Это вы за нами доедаете....

Заряди свой день смехом: смешные анекдоты на 3 августа

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