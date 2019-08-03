Смешно должно быть всегда: вечерние анекдоты 3 августа

Обычно в парках культуры и отдыха отдых преобладает над культурой.

- Вот видите. Так что давайте по-хорошему.

- Господи, ну и рожа!

- А вот тот?

- Девушка, я вам нравлюсь?

Должен ли я, находясь на главной дороге, пропускать машину, которая едет по пешеходному переходу?

- Спи-спи, это я по телефону разговариваю...

- Я очень устала, голова болит...

Глубокая ночь, муж с женой в постели. Жена сквозь сон слышит:

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Клиент обращается к официанту:

- Скажите, а это правда, что вы за нами доедаете?

- Нет, что вы! Это вы за нами доедаете....