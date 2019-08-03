Смешно должно быть всегда: вечерние анекдоты 3 августа

Обычно в парках культуры и отдыха отдых преобладает над культурой.
- Девушка, я вам нравлюсь?
- Нет!
- А вот тот?
- Господи, ну и рожа!
- Вот видите. Так что давайте по-хорошему.
Глубокая ночь, муж с женой в постели. Жена сквозь сон слышит:
- Любимая, давай займемся любовью!
Жена (сонным голосом):
- Я очень устала, голова болит...
Муж:
- Спи-спи, это я по телефону разговариваю...
Должен ли я, находясь на главной дороге, пропускать машину, которая едет по пешеходному переходу?
Клиент обращается к официанту:
- Скажите, а это правда, что вы за нами доедаете?
- Нет, что вы! Это вы за нами доедаете....