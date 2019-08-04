Смейтесь громче: утренние анекдоты 4 августа

- А я как женился, стал собраннее, внимательнее. Стараюсь жену все время одним и тем же именем называть...
Мужик приходит домой с большой упаковкой конфет и говорит своим маленьким детям:
- Кто всегда слушается маму, кто никогда с ней не пререкается, кто всегда выполняет все, что она скажет, тому достанутся эти конфеты! Как вы считаете, кому?
Дети хором:
- Тебе, папа!
Посетитель:
- Что за ресторан! Телятины нет, устриц нет, оливок нет! Принесите мне пальто!
Официант:
- К сожалению, вашего пальто тоже нет.
- А у меня девушка - учительница начальных классов.
- Ну и что?
- А вот что: "Дорогой, когда целуешься - не причмокивай, одежду снимай аккуратно, в постели не горбись. Все, спасибо, садись, четыре..."
Знаете ли вы, что пилоты "Формулы-1" испытывают приблизительно такие же перегрузки, как блондинка во время чтения.