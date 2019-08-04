Смейтесь громче: утренние анекдоты 4 августа

- А я как женился, стал собраннее, внимательнее. Стараюсь жену все время одним и тем же именем называть...

- Кто всегда слушается маму, кто никогда с ней не пререкается, кто всегда выполняет все, что она скажет, тому достанутся эти конфеты! Как вы считаете, кому?

Мужик приходит домой с большой упаковкой конфет и говорит своим маленьким детям:

3

Посетитель:

- Что за ресторан! Телятины нет, устриц нет, оливок нет! Принесите мне пальто!

Официант:

- К сожалению, вашего пальто тоже нет.

- А у меня девушка - учительница начальных классов.

- Ну и что?

- А вот что: "Дорогой, когда целуешься - не причмокивай, одежду снимай аккуратно, в постели не горбись. Все, спасибо, садись, четыре..."