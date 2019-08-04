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Смейтесь громче: утренние анекдоты 4 августа

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Смейтесь громче: утренние анекдоты 4 августа
05:58 Сегодня Телеграф

Свежие уморительные анекдоты, которые заставят вас засмеяться.

  • 1

    - А я как женился, стал собраннее, внимательнее. Стараюсь жену все время одним и тем же именем называть...

  • 2

    Мужик приходит домой с большой упаковкой конфет и говорит своим маленьким детям:

    - Кто всегда слушается маму, кто никогда с ней не пререкается, кто всегда выполняет все, что она скажет, тому достанутся эти конфеты! Как вы считаете, кому?

    Дети хором:

    - Тебе, папа!

  • 3

    Посетитель:

    - Что за ресторан! Телятины нет, устриц нет, оливок нет! Принесите мне пальто!

    Официант:

    - К сожалению, вашего пальто тоже нет.

    - А у меня девушка - учительница начальных классов.

    - Ну и что?

    - А вот что: "Дорогой, когда целуешься - не причмокивай, одежду снимай аккуратно, в постели не горбись. Все, спасибо, садись, четыре..."

  • 4

    Знаете ли вы, что пилоты "Формулы-1" испытывают приблизительно такие же перегрузки, как блондинка во время чтения.

Смешно должно быть всегда: вечерние анекдоты 3 августа

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