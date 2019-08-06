Заряд настоящим позитивом: анекдоты 6 августа

1 На чемпионат мира по сумо собралось более 80 тонн спортсменов.

2 Подруги по общежитию готовят девушку к первому свиданию: - Давай-ка выпей 50 грамм для храбрости! - А может, лучше 100 для глупости? - говорит самая опытная из девушек.

3 Стал интеллигентом: выкинул из машины бейсбольную биту и положил клюшку для гольфа.