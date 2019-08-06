Заряд настоящим позитивом: анекдоты 6 августа

На чемпионат мира по сумо собралось более 80 тонн спортсменов.
Подруги по общежитию готовят девушку к первому свиданию:
- Давай-ка выпей 50 грамм для храбрости!
- А может, лучше 100 для глупости? - говорит самая опытная из девушек.
Стал интеллигентом: выкинул из машины бейсбольную биту и положил клюшку для гольфа.
У травматолога:
- Доктор, почему в больнице такой скользкий пол?
- О, больной, это моя идея!..
- Дорогая, собирай вещи: мы переезжаем!
- Ты купил новую квартиру?
- Нет, проиграл старую!