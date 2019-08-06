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Заряд настоящим позитивом: анекдоты 6 августа

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Заряд настоящим позитивом: анекдоты 6 августа
12:15 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты для поднятия настроения.

  • 1

    На чемпионат мира по сумо собралось более 80 тонн спортсменов.

  • 2

    Подруги по общежитию готовят девушку к первому свиданию:

    - Давай-ка выпей 50 грамм для храбрости!

    - А может, лучше 100 для глупости? - говорит самая опытная из девушек.

  • 3

    Стал интеллигентом: выкинул из машины бейсбольную биту и положил клюшку для гольфа.

  • 4

    У травматолога:

    - Доктор, почему в больнице такой скользкий пол?

    - О, больной, это моя идея!..

    - Дорогая, собирай вещи: мы переезжаем!

    - Ты купил новую квартиру?

    - Нет, проиграл старую!

Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 6 августа

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