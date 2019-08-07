Заряд настоящим позитивом: анекдоты 7 августа

Межсезонье у травматологов - это когда мотоциклисты уже закончились, а сноубордисты еще не начались.
У Олега не было денег, и поэтому стриптизерше в трусы он просто крикнул "Спасибо!!!"
Свидетели Иеговы в шоке: к ним в двери начали стучать юннаты с вопросами: "Не хотите ли поговорить о науке?", "Открыто ли ваше сердце для квантовой физики?", "Принимаете ли вы учение Исаака нашего Ньютона, принявшего удар яблоком от нашего невежества, наше непонимание, да за страхи наши?"
Как же я не люблю эти лишние вопросы: "Как дела? Почему ты такой грустный? Зачем тебе нож?"
Последнее, что узнала муха в своей жизни: "Продается дача, 6 соток, торг уместен".