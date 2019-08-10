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Посмейтесь от души: анекдоты на 10 августа

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Посмейтесь от души: анекдоты на 10 августа
12:49 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты, которые не дадут вам грустить.

  • 1

    - Это ваша крыса тут бегала?

    - Это не крыса, а карликовая такса!

    - Кот сожрал - значит, крыса.

  • 2

    Очень сильно напрягает фраза "Ну как-то так…", произнесенная за спиной в тату-салоне.

  • 3

    - Алло!

    - Да.

    - Ой, девушка, кажется, я ошибся номером. У вас какой?

    - Шестой.

    - Э-э-э нет, не ошибся!

    Нашими учеными открыт новый вид рыб - рыба-падла. Не ловится, и все тут...

  • 4

    Пришел мужик к психиатру:

    - Доктор, у меня все плохо: здоровья нет, денег нет, никто меня не любит.

    - Ну, батенька, сейчас мы это поправим. Садитесь поудобнее, закройте глаза и повторяйте за мной: "У меня все хорошо, я здоров, богат и благополучен. Я люблю и любим".

    Мужик, не открывая глаз:

    - Я рад за вас, доктор. А у меня все плохо: здоровья нет, денег нет...

Утром тоже нужно смеяться: забавные анекдоты 10 августа

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Смех, Курьез, Приколы, Анекдоты, 10 августа.
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