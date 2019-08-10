Посмейтесь от души: анекдоты на 10 августа

- Это ваша крыса тут бегала?
- Это не крыса, а карликовая такса!
- Кот сожрал - значит, крыса.
Очень сильно напрягает фраза "Ну как-то так…", произнесенная за спиной в тату-салоне.
- Алло!
- Да.
- Ой, девушка, кажется, я ошибся номером. У вас какой?
- Шестой.
- Э-э-э нет, не ошибся!
Нашими учеными открыт новый вид рыб - рыба-падла. Не ловится, и все тут...
Пришел мужик к психиатру:
- Доктор, у меня все плохо: здоровья нет, денег нет, никто меня не любит.
- Ну, батенька, сейчас мы это поправим. Садитесь поудобнее, закройте глаза и повторяйте за мной: "У меня все хорошо, я здоров, богат и благополучен. Я люблю и любим".
Мужик, не открывая глаз:
- Я рад за вас, доктор. А у меня все плохо: здоровья нет, денег нет...