Посмейтесь от души: анекдоты на 10 августа

Очень сильно напрягает фраза "Ну как-то так…", произнесенная за спиной в тату-салоне.

Нашими учеными открыт новый вид рыб - рыба-падла. Не ловится, и все тут...

- Ой, девушка, кажется, я ошибся номером. У вас какой?

4

Пришел мужик к психиатру:

- Доктор, у меня все плохо: здоровья нет, денег нет, никто меня не любит.

- Ну, батенька, сейчас мы это поправим. Садитесь поудобнее, закройте глаза и повторяйте за мной: "У меня все хорошо, я здоров, богат и благополучен. Я люблю и любим".

Мужик, не открывая глаз:

- Я рад за вас, доктор. А у меня все плохо: здоровья нет, денег нет...