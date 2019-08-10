Не стоит унывать: вечерние анекдоты 10 августа

Если бы лень была олимпийским видом спорта, то я бы занял 4-е место.
И мне бы не пришлось лезть на этот пьедестал за медалью.
Я хочу быть богатым хотя бы для того, чтобы люди считали меня эксцентричным, а не просто чокнутым.
- Как вас зовут?
- Василий.
- Дети есть?
- Да, сын Василий и дочь Василиса!
- А животные дома есть?
- Кот Васька!
- К сожалению, мы не можем вас принять на должность креативного менеджера…
Опытная женщина может сделать от 27 до 36 выводов в секунду.
78% багажа женщины составляют вещи из разряда "а вдруг понадобится".