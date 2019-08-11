Позитив с утра: уморительные анекдоты 11 августа

Стараюсь не вступать в дискуссию с некрасивыми людьми, ведь в случае мордобоя им терять нечего.
- Доктор, я жить буду?
- О, шутите, значит, поправляетесь!
- Подсудимый, что вас побудило ограбить банк?
- Он первый начал!
Окончив медицинский институт:
1. Я постоянно мою руки!
2. Я знаю, что умру, и понимаю, что этого не изменить...
3. Я знаю, откуда на самом деле берутся дети!
4. Практически нет вещей, способных лишить меня аппетита!
5. Я очень боюсь врачей, особенно однокурсников.
- Страшнее всего - это когда ты умер и уже успокоился, а доктор как шарахнет током, и все, завтра на работу к девяти...