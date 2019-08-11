Позитив с утра: уморительные анекдоты 11 августа

Стараюсь не вступать в дискуссию с некрасивыми людьми, ведь в случае мордобоя им терять нечего.

- О, шутите, значит, поправляетесь!

- Доктор, я жить буду?

3

- Подсудимый, что вас побудило ограбить банк?

- Он первый начал!

Окончив медицинский институт:

1. Я постоянно мою руки!

2. Я знаю, что умру, и понимаю, что этого не изменить...

3. Я знаю, откуда на самом деле берутся дети!

4. Практически нет вещей, способных лишить меня аппетита!

5. Я очень боюсь врачей, особенно однокурсников.