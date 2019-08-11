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Смешно должно быть всегда: вечерние анекдоты 11 августа

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Смешно должно быть всегда: вечерние анекдоты 11 августа
17:16 Сегодня Телеграф

Уморительные шутки на вечер, которые не дадут вам заскучать.

  • 1

    Когда я рассказал одиннадцатилетнему племяннику, что в его годы мы с друзьями во время ледохода катались на льдинах, он сказал: "Дядя, ты в детстве совсем тупой был?"

    И тут я решил про догонялки на деревьях, карбид в бутылках, прыжки со второго этажа стройки в сугроб и взрывание шифера в костре не рассказывать...

  • 2

    - Эту истерику я посвящаю тебе, любимый...

  • 3

    Долгое время считал, что Насон Грядущий - это такой очень скучный писатель, которого читают, чтобы быстрее уснуть.

    Если в понедельник начнется зомби-апокалипсис и толпа зомби ворвется ко мне в семь утра, они меня не тронут, потому что решат, что я - свой.

    Одна из загадок жизни: как такое возможно, чтобы мужчина, который не был достоин жениться на нашей дочери, вдруг становится отцом самого умного в мире ребенка?

  • 4

    - Ты что лежишь? А ну вставай, в школу опоздаешь!

    - У меня депрессия.

    - Какая депрессия?! Чтобы иметь депрессию, надо долго и хорошо учиться, много читать, размышлять, думать. А ну марш умываться!

Улыбайтесь в любой ситуации: анекдоты 11 августа

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