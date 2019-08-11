Смешно должно быть всегда: вечерние анекдоты 11 августа

1 Когда я рассказал одиннадцатилетнему племяннику, что в его годы мы с друзьями во время ледохода катались на льдинах, он сказал: "Дядя, ты в детстве совсем тупой был?" И тут я решил про догонялки на деревьях, карбид в бутылках, прыжки со второго этажа стройки в сугроб и взрывание шифера в костре не рассказывать...

2 - Эту истерику я посвящаю тебе, любимый...

3 Долгое время считал, что Насон Грядущий - это такой очень скучный писатель, которого читают, чтобы быстрее уснуть. Если в понедельник начнется зомби-апокалипсис и толпа зомби ворвется ко мне в семь утра, они меня не тронут, потому что решат, что я - свой. Одна из загадок жизни: как такое возможно, чтобы мужчина, который не был достоин жениться на нашей дочери, вдруг становится отцом самого умного в мире ребенка?