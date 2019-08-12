Понедельник не повод грустить: утренние анекдоты 12 августа

1 - У меня категорически не складываются отношения с пельменями: то сварил, а выключить забыл, то купить забыл, то купил - сварить забыл. А сегодня апогей: купил, поставил воду, вода закипела… и тут я понял, что забыл пельмени в магазине. Как это объяснить? - Тебя проклял пельменный завод.

2 Почему вы расстались со своим парнем? - А ты смогла быть с тем, кто пьет, много курит, ругается матом и постоянно дерется?! - Нет! - Ну вот и он не смог...

3 Каждый мужчина знает, что абсолютно безопасного секса не существует, как бы далеко жена ни уехала. В Одессе. Заболел 104-летний еврей. К нему приходит его 108-летний друг и спрашивает: - Что с тобой, Абрам, как себя чувствуешь? - Плохо, Изя, очень плохо. Наверное, придется предстать перед Богом! - Слушай, если он тебя спросит: "Как там Изя? Что там Изя?" - ты меня не видел, не слышал и ничего про меня не знаешь. Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.