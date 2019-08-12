Понедельник не повод грустить: утренние анекдоты 12 августа

- У меня категорически не складываются отношения с пельменями: то сварил, а выключить забыл, то купить забыл, то купил - сварить забыл. А сегодня апогей: купил, поставил воду, вода закипела… и тут я понял, что забыл пельмени в магазине. Как это объяснить?
- Тебя проклял пельменный завод.
Почему вы расстались со своим парнем?
- А ты смогла быть с тем, кто пьет, много курит, ругается матом и постоянно дерется?!
- Нет!
- Ну вот и он не смог...
Каждый мужчина знает, что абсолютно безопасного секса не существует, как бы далеко жена ни уехала.
В Одессе.
Заболел 104-летний еврей. К нему приходит его 108-летний друг и спрашивает:
- Что с тобой, Абрам, как себя чувствуешь?
- Плохо, Изя, очень плохо. Наверное, придется предстать перед Богом!
- Слушай, если он тебя спросит: "Как там Изя? Что там Изя?" - ты меня не видел, не слышал и ничего про меня не знаешь.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
- Я помню, в молодости жена меня ревновала страшно, читала все эсэмэски в моем телефоне.
- Моя и сейчас это делает.
- Да ладно, вы 20 лет в браке. Налево ты не ходишь. Что она там хочет увидеть?
- "На ваш счет зачислена зарплата".