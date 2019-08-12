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Понедельник, 12.08.2019
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Понедельник не повод грустить: утренние анекдоты 12 августа

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Понедельник не повод грустить: утренние анекдоты 12 августа
05:56 Сегодня Телеграф

Мы докажем вам, что утро может быть хорошим, если начать его с наших анекдотов.

  • 1

    - У меня категорически не складываются отношения с пельменями: то сварил, а выключить забыл, то купить забыл, то купил - сварить забыл. А сегодня апогей: купил, поставил воду, вода закипела… и тут я понял, что забыл пельмени в магазине. Как это объяснить?

    - Тебя проклял пельменный завод.

  • 2

    Почему вы расстались со своим парнем?

    - А ты смогла быть с тем, кто пьет, много курит, ругается матом и постоянно дерется?!

    - Нет!

    - Ну вот и он не смог...

  • 3

    Каждый мужчина знает, что абсолютно безопасного секса не существует, как бы далеко жена ни уехала.

    В Одессе.

    Заболел 104-летний еврей. К нему приходит его 108-летний друг и спрашивает:

    - Что с тобой, Абрам, как себя чувствуешь?

    - Плохо, Изя, очень плохо. Наверное, придется предстать перед Богом!

    - Слушай, если он тебя спросит: "Как там Изя? Что там Изя?" - ты меня не видел, не слышал и ничего про меня не знаешь.

    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.

  • 4

    - Я помню, в молодости жена меня ревновала страшно, читала все эсэмэски в моем телефоне.

    - Моя и сейчас это делает.

    - Да ладно, вы 20 лет в браке. Налево ты не ходишь. Что она там хочет увидеть?

    - "На ваш счет зачислена зарплата".

 Смешно должно быть всегда: вечерние анекдоты 11 августа

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