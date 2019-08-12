Веселое настроение вечером: забавные анекдоты 12 августа

"Сын уронил мой айфон и слегка разбил экран. Если кого-то интересует - могу подарить: ему 3 года, русый, глаза карие".

- Этот подлец съедал все счастливые билетики.

- Чего такого он натворил?

У нас, если человек с рыбалки возвращается трезвый и с рыбой, то он считается браконьером.

4

В новостях сказали, что ожидается большой снегопад и все, кто собирается в дорогу в такую погоду, должны иметь с собой цепи, лопату, одеяло, обогреватель, буксировочный трос, фонарик, запасное колесо...

Сегодня в маршрутке я, похоже, выглядел странновато...

- Это вы убили его.

- Вы ничего не докажете!

- 50 селфи на фоне трупа!

- О, вы подписаны на мою страничку.