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Понедельник, 12.08.2019
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Веселое настроение вечером: забавные анекдоты 12 августа

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Веселое настроение вечером: забавные анекдоты 12 августа
18:10 Сегодня Телеграф

Прикольная подборка смешных анекдотов.

  • 1

    Объявление:

    "Сын уронил мой айфон и слегка разбил экран. Если кого-то интересует - могу подарить: ему 3 года, русый, глаза карие".

  • 2

    - Говорят, кондуктора трамвая поймали на коррупции.

    - Чего такого он натворил?

    - Этот подлец съедал все счастливые билетики.

  • 3

    У нас, если человек с рыбалки возвращается трезвый и с рыбой, то он считается браконьером.

  • 4

    В новостях сказали, что ожидается большой снегопад и все, кто собирается в дорогу в такую погоду, должны иметь с собой цепи, лопату, одеяло, обогреватель, буксировочный трос, фонарик, запасное колесо...

    Сегодня в маршрутке я, похоже, выглядел странновато...

    - Это вы убили его.

    - Вы ничего не докажете!

    - 50 селфи на фоне трупа!

    - О, вы подписаны на мою страничку.

Понедельник не повод грустить: утренние анекдоты 12 августа

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Все по теме:

Смех, Юмор, Позитив, Курьез, Приколы, Анекдоты, 12 августа.
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