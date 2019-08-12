Веселое настроение вечером: забавные анекдоты 12 августа

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"Сын уронил мой айфон и слегка разбил экран. Если кого-то интересует - могу подарить: ему 3 года, русый, глаза карие".
- Говорят, кондуктора трамвая поймали на коррупции.
- Чего такого он натворил?
- Этот подлец съедал все счастливые билетики.
У нас, если человек с рыбалки возвращается трезвый и с рыбой, то он считается браконьером.
В новостях сказали, что ожидается большой снегопад и все, кто собирается в дорогу в такую погоду, должны иметь с собой цепи, лопату, одеяло, обогреватель, буксировочный трос, фонарик, запасное колесо...
Сегодня в маршрутке я, похоже, выглядел странновато...
- Это вы убили его.
- Вы ничего не докажете!
- 50 селфи на фоне трупа!
- О, вы подписаны на мою страничку.