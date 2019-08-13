Юмор на любой вкус: убойные анекдоты 13 августа

Знаете это чувство, когда вы влюбляетесь и по спине бегут мурашки?.. Это здравый смысл с топотом покидает ваше тело.

Женщина создана для того, чтобы мужик не помер от счастья.

3

Только что поскандалил в маршрутке, и на душе сразу легче стало. Ребят, кажется это старость, мне страшно.

- Ты - девушка моей мечты! Красивая, остроумная, веселая...

- Ты говоришь так только для того, чтобы затащить меня в постель!

- Ого! Ты же еще невероятно умная!

Самомнение падает, когда, достигнув своего потолка, пробиваешь чей-то пол.