Юмор на любой вкус: убойные анекдоты 13 августа

Знаете это чувство, когда вы влюбляетесь и по спине бегут мурашки?.. Это здравый смысл с топотом покидает ваше тело.
Женщина создана для того, чтобы мужик не помер от счастья.
Только что поскандалил в маршрутке, и на душе сразу легче стало. Ребят, кажется это старость, мне страшно.
- Ты - девушка моей мечты! Красивая, остроумная, веселая...
- Ты говоришь так только для того, чтобы затащить меня в постель!
- Ого! Ты же еще невероятно умная!
Самомнение падает, когда, достигнув своего потолка, пробиваешь чей-то пол.
- Роза Моисеевна, сколько вам лет?
- Та каждый год по-разному!...