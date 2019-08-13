Скачать
Вторник, 13.08.2019
В ОПУ дали разъяснения касаемо увольнения Безсмертного из ТКГ
В ОПУ дали разъяснения касаемо увольнения Безсмертного из ТКГ
"Евросолидарность" сделала предложение партиям "Голос" и "Батькивщина"
"Евросолидарность" сделала предложение партиям "Голос" и "Батькивщина"
Назван лучший боксер всех времен по версии BoxRec
Назван лучший боксер всех времен по версии BoxRec
Алекса Родригеса ограбили во время ужина в ресторане
Алекса Родригеса ограбили во время ужина в ресторане

Улыбнитесь: вечерние анекдоты 13 августа

Смотрите фото (5)
Улыбнитесь: вечерние анекдоты 13 августа
17:30 Сегодня Телеграф

Подборка забавных анекдотов для поднятия настроения.

  • 1

    - Я же просила одну бутылку купить.

    - Одной не было.

  • 2

    Оптимисту жить нравится. Пессимисту - приходится.

    В тюремной больнице:

    - Доктор, вы уже удалили у меня гланды, аппендицит, селезенку и одну почку, но мы договаривались, что вы поможете мне покинуть эту тюрьму.

    - Не все сразу, дорогой мой, шаг за шагом…

  • 3

    Вчера постирал брюки. Теперь у меня есть чистые брюки, чистый мобильный телефон и небольшой опыт отмывания денег.

    - Самая глупая мечта детства?

    - Стать взрослым.

  • 4

    И после 20 лет брака женщина хочет, чтобы ее завое-вывали, хотя война давно окончена, все сдались в плен и всячески сотрудничают с оккупантами.

Обхохотаться можно: утренние анекдоты 13 августа

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Курьез, Радость, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, 13 августа, Хохот, Утренние анекдоты, Шуточки, Анекдоты 13 августа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Представитель Зеленского: Украина не перекрыла русло реки Днепр
02 Оригинальные СМС поздравления с Днем рождения на 13 августа
03 Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
04 Гороскоп на сегодня, 13 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Медовый спас 2019: приметы и запреты праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина снизила транзит нефти в Европу
Украина снизила транзит нефти в Европу
Безсмертный отреагировал на свое увольнение из ТКГ
Безсмертный отреагировал на свое увольнение из ТКГ
Юнкер &quot;завязывает&quot; с участием в политике ЕС
Юнкер "завязывает" с участием в политике ЕС
Какая стоимость продуктов по состоянию на 13 августа
Какая стоимость продуктов по состоянию на 13 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь