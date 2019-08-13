Улыбнитесь: вечерние анекдоты 13 августа

- Я же просила одну бутылку купить.
- Одной не было.
Оптимисту жить нравится. Пессимисту - приходится.
В тюремной больнице:
- Доктор, вы уже удалили у меня гланды, аппендицит, селезенку и одну почку, но мы договаривались, что вы поможете мне покинуть эту тюрьму.
- Не все сразу, дорогой мой, шаг за шагом…
Вчера постирал брюки. Теперь у меня есть чистые брюки, чистый мобильный телефон и небольшой опыт отмывания денег.
- Самая глупая мечта детства?
- Стать взрослым.
И после 20 лет брака женщина хочет, чтобы ее завое-вывали, хотя война давно окончена, все сдались в плен и всячески сотрудничают с оккупантами.