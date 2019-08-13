Улыбнитесь: вечерние анекдоты 13 августа

- Одной не было.

2

Оптимисту жить нравится. Пессимисту - приходится.

В тюремной больнице:

- Доктор, вы уже удалили у меня гланды, аппендицит, селезенку и одну почку, но мы договаривались, что вы поможете мне покинуть эту тюрьму.

- Не все сразу, дорогой мой, шаг за шагом…