Зарядись хорошим настроением: утренние анекдоты 14 августа

- Как ты думаешь, Машка его из армии дождется?
- Вряд ли. Она его с работы не всегда дожидалась.
- Пойдем обручальные кольца покупать?
- А не рановато? Может, я еще передумаю.
- Ну кольцо все равно пригодится, выплавишь себе из него золотой зуб.
- Какой еще зуб?
- Который я тебе выбью. Если передумаешь.
Выходные внесли серьезные поправки в бюджет и фигуру.
Мой дед рассказывал, что как только увидел "Титаник", то сразу заявил, что судно утонет. Но никто его не слушал. Он старался предупредить людей, но все напрасно - его обозвали алкоголиком и выгнали из кинотеатра.
Мне бесполезно что-либо запрещать, я и так не собираюсь ничего делать.