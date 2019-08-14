Зарядись хорошим настроением: утренние анекдоты 14 августа

1 - Как ты думаешь, Машка его из армии дождется? - Вряд ли. Она его с работы не всегда дожидалась.

2 - Пойдем обручальные кольца покупать? - А не рановато? Может, я еще передумаю. - Ну кольцо все равно пригодится, выплавишь себе из него золотой зуб. - Какой еще зуб? - Который я тебе выбью. Если передумаешь.

3 Выходные внесли серьезные поправки в бюджет и фигуру. Мой дед рассказывал, что как только увидел "Титаник", то сразу заявил, что судно утонет. Но никто его не слушал. Он старался предупредить людей, но все напрасно - его обозвали алкоголиком и выгнали из кинотеатра.