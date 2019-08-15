На волне позитива: вечерние анекдоты 15 августа

Я работаю в поле сапером и очень люблю, когда мне приносят в поле хлеб и масло, но я очень сожалею, что до сих пор никто ничего не донес.
- Чем отличается хорошая секретарша от очень хорошей?
- Хорошая каждое утро говорит: "Доброе утро, шеф". А очень хорошая нежно шепчет на ухо: "Уже утро, шеф..."
Тема диссертации аспиранта: "Уклонение от прохождения воинской службы методом имитации научной деятельности".
Мужик опоздал на работу. Начальник спрашивает:
- Ну и чем ты занимался до сих пор?
- Тещу на поезд провожал...
- А чего лицо в саже?..
- А я от радости паровоз целовал!
"Хрен получишь" и "ни хрена не дам" - как ни странно, одно и то же.