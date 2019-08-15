На волне позитива: вечерние анекдоты 15 августа

Я работаю в поле сапером и очень люблю, когда мне приносят в поле хлеб и масло, но я очень сожалею, что до сих пор никто ничего не донес.

- Хорошая каждое утро говорит: "Доброе утро, шеф". А очень хорошая нежно шепчет на ухо: "Уже утро, шеф..."

- Чем отличается хорошая секретарша от очень хорошей?

3

Тема диссертации аспиранта: "Уклонение от прохождения воинской службы методом имитации научной деятельности".

Мужик опоздал на работу. Начальник спрашивает:

- Ну и чем ты занимался до сих пор?

- Тещу на поезд провожал...

- А чего лицо в саже?..

- А я от радости паровоз целовал!